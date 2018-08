Aktier: Ny godkendelse åbner for handel med C25-futures i USA

Det er sket, efter at Nasdaq Nordic, der driver fondsbørsen herhjemme, for nylig har fået den nødvendige godkendelse fra de amerikanske myndigheder i land.

Det fremgår af en meddelelse fra Nasdaq Nordic onsdag.

Godkendelsen er kommet i hus, efter at handlen med de største danske aktier er steget markant gennem de seneste år, og særligt handlere uden for Norden har fået øjnene op for de danske papirer.

Ifølge Nasdaq Nordic er syv ud af ti handlere i dag i hvert fald baseret uden for Norden.

Og med muligheden for at handle med futures for indekset håber Nasdaq at kunne øge interessen og handlen yderligere.

»Godkendelsen giver nu de største future-handlere og fonde i Nordamerika mulighed for at investere i danske indeks-futures. Det er en betydelig milepæl i forhold til yderligere at åbne vores aktie- og derivatmarked for amerikanske markedsdeltagere,« siger Nikolaj Kosakewitsch, der er chef for Nasdaq Copenhagen, i meddelelsen.

Det svenske S30-indeks fik allerede den amerikanske godkendelse til handel med futures i 1996, og i dag er netop S30 ifølge Nasdaq Nordic en af de mest handlede indeksfutures i Europa.

Fondsbørsen estimerer, at 25 pct. af handlen med futures for S30-indekset kommer fra amerikanske handlere. Og det billede håber Nasdaq Nordic at kunne kopiere med muligheden for amerikansk handel med futures for C25-indekset.

I Europa er det allerede muligt at handle med futures for det danske eliteindeks. Det har det været siden kort efter overgangen til C25 som toneangivende indeks i december sidste år.

/ritzau/FINANS