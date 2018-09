Aktier: Ny afsløring i hvidvasksag giver smæk til Danske Bank

Danske Bank trækker sorteper ved middagstid i tirsdagens aktiehandel, efter at Financial Times mandag bragte nye oplysninger om bankens hvidvasksag.

I den anden ende af skalaen ligger William Demant Holding og Genmab. I alt stiger seks C25-selskaber ved middagstid, men deres stigninger er dog ikke nok til at trække det danske eliteindeks, C25, i plus. Indekset falder 0,7 pct. til 1159,85.

Financial Times kan på baggrund af oplysninger fra et udkast til en rapport om hvidvaskningssagen i Danske Banks estiske afdeling fortælle, at der på et enkelt år er passeret 192 mia. kr. igennem afdelingen.

Det er dog ikke til at vide, hvor mange penge der reelt er relateret til hvidvask, fortæller Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier.

»Lige meget hvordan man vender og drejer det, er det ikke en positiv sag. Beløbet er tre gange så stort som det højeste beløb, vi har hørt om tidligere. Det er selvfølgelig markant. Men vi ved ikke, hvor meget der relaterer sig til hvidvask,« siger Nikolaj Holmsgaard til Ritzau Finans.

Danske Bank aktien er at finde på den nederste plads i C25-indekset. Aktien falder 6,7 pct. til 176,45 kr. ved middagstid.

Banken arbejder på en intern rapport, der kommer senere på måneden. Danske Bank har over for Ritzau ikke kunnet bekræfte de oplysninger, der bliver nævnt i Financial Times.

Ifølge data fra Bloomberg News anbefaler størstedelen af analytikere, der dækker Danske Bank-aktien, "køb", mens ingen anbefaler "sælg". Hele 24 ud af 30 analytikere anbefaler "køb".

FLERE LØFTEDE KURSMÅL

I den anden ende af skalaen ligger Genmab, der har fået løftet kursmålet for aktien af storbanken Goldman Sachs.

Goldman Sachs har lagt en ekstra halvtredser på målet, så det nu lyder på 1160 kr. mod tidligere 1110 kr. Genmab-aktien stiger 1,4 pct. til 1099 kr.

Også GN Group har fået ekstra på sit kursmål. Det er JPMorgan, der har haft aktien under lup og løftet kursmålet til 365 kr. fra 301 kr.

Det ser dog ud til, at aktionærerne ser forbi kursmålsændringen, da aktien ved middagstid falder 0,8 pct. til 337,80 kr.

Branchekollegaen William Demant Holding ligger godt til ved middagstid med en stigning på 1,1 pct. til 267,40 kr.

Der er også nyt om Nordea, der ved udgangen af 2018 må sige farvel til leder af Personal Banking og medlem af koncernledelsen Topi Manner, der i stedet skal være ny administrerende direktør for Finnair. Nordea-aktien falder 0,6 pct. til 68,26 kr.

Malervarekoncernen Flügger kommer tirsdag med regnskab for første kvartal af 2018/19. Forud for den begivenhed stiger aktien 0,6 pct. til 340 kr.

/ritzau/FINANS