Aktier: Novozymes og Mærsk fører an i C25-fald

Generelt er finansmarkederne negativ stemte i fredagens marked, hvor der over natten var fald i Asien, og nedturen siden har spredt sig til Europa. Futures peger samtidig på en negativ åbning i USA i eftermiddag.

Nedturen skyldes blandt andet bekymring om emerging markets og en markant svækkelse af den tyrkiske valuta til et rekordlavt niveau som følge af den politiske situation i landet og dets anspændte forhold til USA.

Dertil kan lægges usikkerhed relateret til handelsspændingerne mellem USA og først og fremmest Kina og amerikanske sanktioner mod Rusland.

INDTJENINGEN LAVERE END VENTET

Herhjemme er Novozymes i rampelyset efter selskabets regnskab, som var lidt bedre end ventet på den organiske vækst, mens indtjeningen lå under forventningerne.

Den organiske vækst var 5 pct. mod de ventede 4,6 pct., mens driftsoverskuddet (EBIT) landede 957 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 27,4 pct. Analytikerne havde ventet henholdsvis 988 mio. kr. og en margin på 28 pct.

Forventningerne om en organisk salgsvækst på 4-6 pct., og en EBIT-margin omkring 28 pct. bliver fastholdt.

»Indtjeningsevnen er lidt under det ventede, men forventningerne blev fastholdt, men tilsat en opjustering i kroner,« siger Morten Imsgard, aktieanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

Investorerne her kvitteret med et fald i aktien på 2,3 pct. til 339,10 kr.

KONKURRENTNYT TIL MÆRSK



I bunden af C25 findes også Mærsk-aktierne, der har fået nyt om rateudviklingen for ugen og fra konkurrenten Hapag-Lloyd, der kunne melde om et underskud i andet kvartal på 66,6 mio. euro mod et plus på 15,4 mio. euro i samme kvartal 2017.

Spotpriserne på containerfragt ud af Kina viste en stigning på 0,4 pct. i den forgangne uge, viser rateindekset Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Dermed er indekset oppe i 893,88, hvilket er det højeste niveau siden samme tidspunkt sidste år.

Mærsk B falder 1,4 pct. til 9332 kr.

Der er ligeledes konkurrentnyt til Carlsberg, idet tyrkiske Efes er kommet med et regnskab, der ifølge analytiker i Sydbank Morten Imsgard underbygger forventningerne om et godt regnskab fra Carlsberg, der fremlægger sine tal torsdag i næste uge.

»Efes melder om godt sommervejr kombineret med VM i fodbold. Det har gjort, at de vokser mere end markedet. Det er nok ikke helt så højt, man skal sætte baren for Carlsberg,« vurderer Morten Imsgard.

Efes og Carlsberg konkurrer specielt direkte på det russiske og ukrainske marked. Ved middagstid ligger Carlsberg-aktien 0,1 pct. lavere i 770,20 kr.

EN STRIBE AF ANALYSEÆNDRINGER



Der er analyseændringer på flere af de selskaber, der tidligere på ugen har aflagt regnskaber. Det gælder blandt andet for Pandora, som hos Jyske Bank har fået sænket kursmålet til 380 kr. fra 490 kr., HSBC har reduceret sit til 400 kr. fra 500 kr.

ABG Sundal Collier har omvendt løftet kursmålet til 395 kr. fra 375 kr.

Pandora falder 0,3 pct. til 353 kr., efter en stigning torsdag på regnskabsdagen, da selskabet meldte topchef Anders Colding Friis' afgang, på 3,7 pct.

Energiselskabet Ørsted var gårsdagens topscorer i C25-sammenhæng efter et lidt bedre regnskab end ventet og nyheden om opkøb af en amerikansk udvikler af landvind.

Tiltaget har fået Kepler til at øge kursmålet til 355 kr. fra 330 kr., men anbefalingen er fortsat negativ, da den lyder på "reducer", skriver Bloomberg News.

Ørsted stiger 0,3 pct. til 413,60 kr. efter en stigning på 7,1 pct. torsdag.

Der er også analysenyt om Lundbeck, som hos Barclays har fået sænket kursmålet til 400 kr. mod hidtil 435 kr. Den neutrale anbefaling "ligevægt" fastholdes.

Lundbecks aktie tog et dyk på 14,3 pct. onsdag i kølvandet på regnskabet, og torsdag fortsatte faldet med yderligere 1,4 pct. til 375 kr. Fredag middag ligger aktien 1 pct. lavere i 371,10 kr.

Vestas, der ligger 0,9 pct. lavere i 408,40 kr., har fået sænket kursmålet til 540 kr. af Nordea, der tidligere havde sat det til 570 kr.

Coloplast får omvendt løftet kursmålet af Credit Suisse, der fortsat har høje forventninger til medicoselskabet og har hævet kursmålet med næsten 20 pct. til 710 kr., mens anbefalingen fortsat er "outperform". Medicoaktien stiger 0,3 pct. til 646,60 kr.

Uden for C25 har Nordea løftet anbefalingen af NNIT til "hold" fra "sælg", efter at selskabets aktier er faldet 10 pct. siden regnskabet for første kvartal. Fredag middag ligger aktien 0,4 pct. højere i 165,60 kr.

