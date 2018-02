Aktier: Novozymes, Mærsk og Novo i top uden nyt på grøn dag

. De ledende danske aktier endte fredag stort set alle i grønt uden selskabsspecifikke faktorer som forklaring på de enkelte aktiers bevægelser. Der var tale om en bredt funderet opgang som modreaktion på den nylige korrektionen i markedet.

I toppen endte Novozymes, Mærsk og Novo - alle uden markante selskabsspecifikke nyheder.

C25-indekset endte fredag med en stigning på 1,8 pct. i 1142,50. Det var tredje dag i træk med løft, og indekset er steget fire af de seneste fem handelsdage og små 5 pct. siden sidste fredag. Indekset nærmer sig nu hastigt niveauet ved indgangen til året på 1145,64 og har bevæget sig langt væk fra årets bund på omkring 1083 den 6. februar.

- Der er tale om bred og god underliggende interesse for aktierne, konstaterer afdelingsdirektør Ole Kjær Jensen fra Sydbank til Ritzau Finans

Han forklarer det som en modreaktion på den korrektion, som markedet har set siden slutningen af januar.

Kendetegnende for fredagens marked var det også, at der stort set ikke var nogle markante selskabsspecifikke nyheder til at bevæge enkeltaktierne.

TOP TRE UDEN NYHEDER

Novozymes endte i toppen med en stigning på 2,9 pct. til 322 kr. sammen med Mærsk-aktierne, der steg 2,8 pvct. til 10.840 kr. for B-aktien og Novo Nordisk, der steg 2,7 pct. til 313,45 kr.

Alle selskaber uden aktuelt nyt.

Det eneste nye vedrørende Mærsk var faktisk fra onsdag, hvor der viste sig at have været et lille fald i raterne, og det burde ikke sende aktien op.

Spotpriserne for containerfragt på de tunge ruter mellem Asien og Europa faldt nemlig en smule i denne uge, der i ratemæssig forstand er forkortet på grund af det kinesiske nytår. Data fra Shanghai Shipping Exchange fra onsdag viste, at raterne mellem Asien og Europa faldt med 9 dollar til 905 dollar per tyvefodscontainer (teu) - svarende til en tilbagegang på 1 pct.

DSV steg 2,5 pct. til 492,70 kr. efter moderat analytikermedvind fredag fra storbanken HSBC. HSBC gentog sin købsanbefaling og løftede kursmålet på aktien til 555 kr. fra 543 kr. ifølge Bloomberg News.

VESTAS I DEN TUNGE ENDE

Vestas-rivalen Siemens Gamesa vurderer, at vindmøllebranchen har lagt de værste prisfald bag sig og venter en stabilisering i løbet af 2018. Men hos Alm. Brand tvivler aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen på, hvor meget den tysk-spanske vindmølleproducent rent faktisk tror på stabiliserende prispres.

Han peger på, at selskabets nye langsigtede mål om at øge overskudsgraden (EBIT) til 8-10 pct. frem mod 2020 primært skal ske via besparelser. De nye mål blev præsenteret på en kapitalmarkedsdag torsdag.

Vestas endte i den tunge ende af indekset med en stigning på 0,3 pct. til 426,40 kr.

Den mindste bevægelse i eliteaktierne tilfaldt ombejlede TDC, der endte uændret i 49,25 kr. og dermed fortsat er under tilbuddet fra "pensionskasse-konsortiet" på 50,25 kr.

ROVSING MED SKIDT NYT

Eneste regnskabsnyhed fredag skulle man til børsens yderkant for at finde. Rovsing, der udvikler software til rumfartsindustrien, leverede halvårstal. Rovsing-aktien faldt på den konto 11,1 pct. til 0,128 kr.

Det ordinære driftsresultat (EBITDA) landede på minus 2,9 mio. kr. mod et plus på 0,6 mio. kr. året før. Omsætningen lød på 11,6 mio. kr. mod 19,7 mio. kr. i samme periode året før.

- Resultatet er skuffende. Det skyldes hovedsageligt, at vi underpræsterer, og at der var forsinkelser i færdiggørelsen af store projekter, hvilket har haft betydning for betalingerne, der er kommet færre ordrer, og vi har for høje omkostninger i forhold til vores omsætning, siger Michael Hove, der er formand i selskabet.

Det er især den europæiske luftfartsindustri, der har været årsag til problemerne.

/ritzau/FINANS