Aktier: Novozymes kan fortsætte faldet fra mandag

De tre toneangivende indeks i USA, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, faldt mandag. Men alle tre indeks udviklede sig nogenlunde fladt, efter at de danske handlere var gået hjem.

De amerikanske futures ligger blandet med Dow Jones og S&P 500, der viser stigninger mellem 0,1-0,2 pct., og Nasdaq, der ser ud til at åbne med et fald på 0,2 pct., Den tyske DAX-future ligger med en stigning på 0,5 pct. en halv time før dansk handelsstart.

C25-indekset sluttede mandag med et fald på 0,5 pct. til indeksniveauet 1123,77, efter at det ved middagstid var nede i 1122,64.

Stadig opmærksomhed på Lundbeck og Novozymes

Lundbeck gik mod strømmen mandag. Aktien sluttede med et plus på 1,1 pct. til 345,40 kr. Det var resultatet af, at medicinalselskabet opkøbte en lægemiddelkandidat fredag i sidste uge.

Mandag kom det også frem, at Lundbeck på en konference i Honolulu, Hawaii, i slutningen af sidste uge præsenterede nogle data i forhold til et fase-3 Alzheimer-studie for Brexpiprazole, som også tolkes som positive i dele af det danske aktiemarked.

Medicinalselskabet holder generalforsamling tirsdag.

Der kan stadigvæk være opmærksomhed på Novozymes. Da det mandag kom frem, at tyske Henkel, der er storkunde hos Novozymes, nedjusterede forventningerne på grund af nogle logistik- og transportudfordringer i Nordamerika. Novozymes-aktien reagerede negativt på den nyhed, og aktien faldt 2,1 pct. til 313,2 kr. mandag.

Tirsdag går der udbytte fra aktien i DFDS på 4 kr. Det vil derfor være naturligt, at DFDS-aktien falder omkring 4 kr. i værdi.

Derudover kan DSV skæve til regnskabet fra det amerikanske pakkeservice-selskab Fedex for at få et billede af væksten i markedet. DSV sluttede mandag med et plus på 0,2 pct. i 476 kr.

Flere sænkede kursmål

Uden for C25-indekset har det danske industrikonglomerat Schouw & Co. fået sænket kursmålet for aktien af Fearnley Securities til 680 kr. fra tidligere 725 kr. Det viser data fra Bloomberg News. Anbefalingen er fortsat "akkumuler". Schouw-aktien lukkede mandag med et fald på 0,2 pct. i 603 kr.

Zealand Pharma har fået sænket kursmålet af finanshuset Jefferies til 160 kr. fra 170 kr. Anbefalingen blev der ikke pillet ved, og den er fortsat er "køb", viser data fra Bloomberg. Aktien faldt 0,1 pct. mandag til 92,7 kr.

Scandinavian Brake Systems, SBS, kommer tirsdag med regnskab. Selskabet venter i 2017 en omsætning i niveauet 730-750 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) af fortsættende aktiviteter i niveauet 55-60 mio. kr. SBS-aktien sluttede mandag med et fald på 2,2 pct. i 27 kr.