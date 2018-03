Aktier: Novozymes i fokus i nervøst marked

Siden fredagens danske lukning har der ganske vist både været plusser og minusser i USA, men i Asien har investorerne mandag ikke været i tvivl om retningen, da aktierne over en bred kam er blevet sendt ned. Det sker særligt på grund af frygten for mulige konsekvenser fra den amerikanske præsidents, Donald Trumps, forslag om at indføre told på import af stål og aluminium.

Frygten gjorde sig allerede gældende i fredags, hvor det danske C25-indeks lukkede 1,6 pct. lavere i indeks 1117,06. Og selv om der hen over weekenden har været gang i den politiske scene i både Italien og Tyskland, så ser Donald Trumps trusler ud til at tynge mest i markedet mandag morgen.

- Trump spiller hovedrollen som skurk og i mindre biroller ses Merkel og italiensk politik, når scenen skal sættes på de finansielle markeder. Italiensk økonomi er mere cirkus og retorik end politik, og genvalget af Merkel var ventet på et eller andet tidspunkt.

- Hvad Trump kan finde på, og hvordan Kina og Europa vil reagere herpå, er de store ubekendte, siger investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

Han venter, at de europæiske markeder mandag vil åbne op "med blandede aktiefølelser og kurstømmermænd". Skæves der til handlen med futures, så peger det da også mod en usikker dag, da de amerikanske af slagsen bakker mellem 0,5 og 0,6 pct., mens den tyske DAX-future ligger uændret.

Herhjemme kan der komme fokus på Novozymes, der har fået sænket anbefalingen af JPMorgan til "undervægt" fra "neutral" ifølge Bloomberg News, som ikke melder noget om, hvorvidt kursmålet på 265 kr. også er blevet ændret. Fredag sluttede Novozymes 1,1 pct. lavere i 307,10 kr.

Også Norden har fået ændret en af sine anbefalinger, da Nordea nu anbefaler "køb" af aktien mød tidligere "hold". Kursmålet fastholdes på 152 kr., viser data fra Bloomberg. Rederiet, som fredag lukkede 1,4 pct. lavere i 116,80 kr., er klar med regnskab for fjerde kvartal tirsdag morgen. Opmærksomheden vil især rette sig mod forventningerne til 2018 efter Trumps meldinger om indførelsen af straftold på aluminium og stål.

Netop Trumps trusler om toldkrig fik fredag også betydning for nogle af de større danske virksomheder, herunder A.P. Møller-Mærsk, som lukkede 4,5 pct. lavere i 9622 kr. for B-aktiens vedkommende. Ud over toldbekymringerne var rederiet påvirket af nyheden om faldende priser på containerfragt i den forgangne uge.

Endelig vil der mandag blive spejdet mod United International Enterprises (UIE), som fremlægger regnskab for fjerde kvartal og derved for hele 2017. UIE, hvis aktie fredag lukkede uændret i 1295 kr., har senest udmeldt en forventning om et nettoresultat for 2017 - målt på aktionærernes andel - der er højere end i 2016. Dengang endte det på 39,5 mio. dollar.

/ritzau/FINANS