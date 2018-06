Aktier: Novos spareplaner stjæler fokus før rød åbning

Der er udsigt til kursfald på det danske aktiemarked fredag morgen, hvor Novo Nordisk tager fokus på rygter om storstilet spareplan, der skal dæmme op for prispres i USA.

På de store linjer er lagt op til faldende aktiekurser, da investorerne holder sig på måtten forud for weekendens G7-topmøde i Canada, der ventes at byde på diskussioner omkring den verserende handelskonflikt med USA i spidsen.

De amerikanske aktier - målt på det brede S&P 500-indeks - faldt marginalt torsdag, og fredag morgen er der kursfald på tværs af børserne i Asien, mens futures for det tyske DAX-indeks bakker 1 pct. Torsdag faldt C25-indekset 0,6 pct. til 1118,10.

3000 NOVO-FOLK KAN MISTE JOBBET

Blandt selskaberne er Novo Nordisk i vælten, da medicinalselskabet ifølge Børsen er på trapperne med en omfattende spareplan, der kan betyde et farvel til op mod 3000 ansatte ud af den samlede stab på knap 43.000, lyder det fra avisens kilder "med viden om processen".

Novo-topchef Lars Fruergaard udtalte for en måned siden, at omkostningerne var én vej til at tackle udsigten til prispres i USA, men han var ikke konkret omkring selskabets planer.

Angiveligt skulle Novo Nordisk også være parat til at droppe sin langsigtede målsætning om at øge driftsoverskuddet 5 pct. om året.

»I forbindelse med regnskabet for første kvartal blev der lagt op til, at der skulle ske et eller andet. Nu ser det så ud som om, at man reagerer, og det er jo egentlig positivt,« siger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

»På den anden side kan det måske også godt give anledning til bekymring blandt nogle investorer, at man måske vil droppe de langsigtede finansielle målsætninger,« siger han.

Den samlede pakke bliver ifølge Børsen præsenteret i forbindelse med halvårsregnskabet i august. Novo-aktien faldt torsdag 1,5 pct. og er år til dato dykket 13,2 pct.

RATETAL KAN PÅVIRKE MÆRSK

Blandt de øvrige selskaber i C25-indekset kan der komme fokus på Mærsk, da der bliver offentliggjort de ugentlige ratetal i Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der fortæller noget om udviklingen på markedet.

Forud for tallene kan investorerne notere sig, at der har været godt gang i verdens næststørste økonomi, Kina, i maj, hvor både eksport og import overgik økonomernes forventningerne.

Eksporten steg 3,2 pct. i maj målt i yuan, mens økonomerne ifølge Bloomberg News havde ventet en fremgang på 1,6 pct. Samtidig steg importen 15,6 pct. mod en ventet fremgang på 8,6 pct. Mærsk-aktien faldt torsdag 0,7 pct. til 9796 kr. og er i år dykket 9,6 pct.

JYSKE BANK KLAR MED EKSTRA UDBYTTE

Jyske Bank har offentliggjort planer om at udbetale et ekstraordinært udnytte på 500 mio. kr. - svarende til 5,89 kr. per aktie - og samtidig annullere egne aktier for 1,5 mia. kr. Jyske Bank-aktien faldt torsdag 0,4 pct. og er i år bakket 2,6 pct.

Uden for C25-indekset er det dagen derpå for it-selskabet Netcompany, der torsdag fik debut på fondsbørsen i København med et brag.

Aktien var solgt til 155 kr. forud for børsnoteringen, men aktien steg hele 29,7 pct. på første dag til 201 kr., hvilket sendte markedsværdien op på 10,05 mia. kr.

SAS kan også få opmærksomhed, da flyselskabet offentliggør trafiktal for maj. SAS-aktien faldt torsdag 1,5 pct. til 13,45 kr. og er dykket 17 pct. i år.

/ritzau/FINANS