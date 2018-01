Aktier: Novo til bunds efter fransk bud på opkøbsemne

Novo Nordisk ser ud til at tabe kampen om et opkøb til en af sine nærmeste konkurrenter, og det tager fokus i mandagens danske aktiehandel, som ved middagstid er lettere positiv.

Samlet går det ledende aktieindeks, C25, op med 0,1 pct. til 1153,26. I resten af Europa er der omvendt røde indeks i flere lande, og det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks peger ned med 0,2 pct.

Generelt er indeksbevægelserne marginale, da investorerne på aktiemarkedet mangler større impulser til at handle på.

»Vi står på tærsklen til for alvor at sætte gang i regnskabssæsonen og få nogle prognoser for 2018 fra flere af selskaberne, så det er nogle væsentlige impulser, vi mangler i øjeblikket. Den næste tid kan også give nogle indikationer om, hvorvidt de øjeblikkeligt høje kursniveauer kan retfærdiggøres,« siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

Den omsætningsmæssigt mest handlede aktie i mandagens foreløbige danske aktiehandel er Novo Nordisk, som falder 0,8 pct. til 344,90 kr. og derved er placeret i bunden af det danske eliteindeks. Det sker, efter at konkurrenten Sanofi har overbudt den danske medicinalvirksomhed i kapløbet om det belgiske biotekselskab Ablynx.

»Novo har en udfordring på det her område (sjældne blødersygdomme, red.), i og med at Roche kommer på banen med et produkt, som forventeligt vil erodere salget af Novoseven en del.«

»Så Novo skal have lukket det hul og formentlig via et opkøb. Der er Ablynx en oplagt mulighed, men det tyder på, at Novo nu misser den mulighed. Det er i vores verden marginalt negativt,« siger Martin Munk.

Efter nyheden om Sanofis bud har Novo Nordisk meddelt, at selskabet ikke vil komme med et revideret bud på Ablynx, men at det vil fortsætte det eksisterende forskningssamarbejde med belgierne.

Hvad angår den danske medicinalaktie, har den desuden fået løftet kursmålet af Carnegie til 405 kr. fra 340 kr., uden at der er pillet ved købsanbefalingen.

Blandt de resterende C25-selskaber er der også nyt fra analytikerfronten, da FLSmidth har fået indledt dækning af DNB med anbefalingen »køb« og kursmålet 410 kr. FLSmidth-aktien stiger 0,8 pct. til 365,90 kr.

I toppen af det danske eliteindeks ligger DSV med en stigning på 1,2 pct. til 498,40 kr., efter at transport- og logistikselskabet har fået løftet kursmålet af Morgan Stanley til 610 kr. fra 555 kr., mens den positive »overvægt«-anbefaling er gentaget.