Aktier: Novo stiger efter regnskab og sender C25 til vejrs

(ARKIV) Novo Nordisk i Bagsværd. I mange år var USA et slaraffenland for Novo Nordisk. Men nu er markedet blevet sværere, og priserne presset. Det skriver Ritzau, onsdag den 2. may 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Efter få minutters handler stiger det danske eliteindeks, C25, med 0,7 pct. til indeks 1125,17. Det følger, efter at de amerikanske aktier primært lukkede i grønt tirsdag, og handlen med europæiske futures også pegede mest opad inden åbning.

»1. maj betød lukkedag rigtig mange steder i går, og i Europa var det stort set kun Danmark og Storbritannien, som havde åbent på børserne.«

»De amerikanske aktier endte i plus, blandt andet efter nyheden om at Trump udskød indførelsen af told på import af stål og aluminium med en måned, idet der stadig forhandles med en række lande (blandt andet Canada, Mexico og EU), om aftaler, der skal gøre den midlertidige undtagelse for tolden permanent,« skriver Handelsbanken i en morgenkommentar.

Herhjemme tiltrækker Novo absolut størst opmærksomhed blandt C25-selskaberne, da medicinalgiganten har leveret et regnskab for første kvartal, der målt på top- og bundlinjen var bedre end ventet af analytikerne ifølge Ritzau Estimates.

Dertil er det krydret med en præcisering af forventningerne til 2018 målt i lokal valuta, hvor der nu ventes en vækst i salget på 3-5 pct. mod tidligere 2-5 pct., mens driftsresultatet ventes at stige med 2-5 pct. mod tidligere 1-5 pct.

Til gengæld kan Novo oplyse, at salget til næste år - altså i 2019 - vil blive presset af ny lovgivning, som betyder, at Novo og andre medicinalselskaber skal give større rabatter til ældre over 65 år og personer med handicap.

»Novo Nordisk forventer, at koncernens salg i 2019 vil blive negativt påvirket med 1-2 pct. som følge af denne ændring,« skriver selskabet i regnskabet.

Novo-aktien reagerer på regnskabet ved at stige med 2,9 pct. til 302,30 kr.

GN HIVES OGSÅ OP EFTER REGNSKAB

Også GN Group har været på banen med regnskab for første kvartal. Det endte bedre end ventet hjulpet godt på vej af en uventet stor fremgang i divisionen for headsets, GN Audio, mens den traditionelle høreapparatforretning, GN Hearing, solgte lidt mindre end ventet.

Den gode start på året i GN Audio fører til en opjustering af forventningerne til 2018, så selskabet nu venter en organisk vækst på "omkring" 9 pct. mod den tidligere forventning om en vækst på "mere end" 7 pct. For driftsmarginen (EBITA) sigtes der fortsat efter "mere end" 17 pct.

For GN Hearing fastholdes forventningerne, så der stadig er udsigt til en organisk vækst på "mere end" 6 pct. samt en EBITA-margin på "mere end" 20 pct.

I forbindelse med regnskabet har GN Group, som tirsdag lukkede 1,7 pct. højere til 221,10 kr., offentliggjort, at det sender 1 mia. kr. tilbage til aktionærerne via et aktietilbagekøbsprogram.

GN Group-aktien bliver sendt op med 2,7 pct. til 227,10 kr.

OGSÅ REGNSKABER BLANDT SIDEPAPIRERNE

Regnskaber er der også kommet fra eksempelvis Spar Nord og D/S Norden, og de to aktier reagerer ved at stige med henholdsvis 1,2 pct. til 70 kr. og med 1,1 pct. til 115,90 kr.

Senere på onsdagen kommer der ligeledes kvartalsregnskab fra FLSmidth, som forinden regner med for 2018 at lande en omsætning på 18-20 mia. kr. og en overskudsgrad på EBITA-niveau på 8-10 pct. Ingeniøraktien starter onsdagen 0,3 pct. højere til 384,80 kr.

Endelig har Carlsberg fået hævet kursmålet af Jefferies efter tirsdagens handelsopdatering for første kvartal. Jefferies sætter nu kursmålet til 703 kr. fra 675 kr. Det skriver Reuters. Anbefalingen er fortsat hold. Carlsberg-aktien falder med 0,4 pct. til 692 kr.