Aktier: Novo skærmede eliteindekset mod større nedtur

Novo Nordisk indtog i onsdagens sene aktiehandel nyhedsscenen med oplysning om, at den nylancerede ugentlige GLP-1-analog Ozempic er blevet optaget på den amerikanske indkøbsforening Express Scripts nationale tilskudsliste, der gælder for en lang række sygekasser i 2018.

Det løftede aktien op mod toppen af C25-indekset med en stigning på 1,4 pct. til 314 kr. ved børsens lukning. Og den indekstunge aktie bidrog dermed til en noget mildere medfart for det danske eliteindeks end det så ud til tidligere på dagen. C25 faldt til 1131,66 eller med 0,04 pct. i forhold til tirsdagens slutniveau.

- Den er med til at løfte Novo, og det er en af årsagerne til, at vi ikke ligger i mere minus, end vi gør, konstaterer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen med henvisning til Ozempic-nyheden.

GODE MINER FOR FLSMIDTH

Tæt på toppen lukkede FLSmidth med en stigning på 3,0 pct. til 405,70 kr. uden selskabsspecifikke nyheder.

- Den er virkelig kommet godt igen siden regnskabet. Og råvareaktierne er de mest stigende i dag i Europa, og det kan godt være, at det smitter af på FLSmidth, mener Ole Kjær Jensen.

Jyske Bank sluttede i toppen med et plus på 3,0 pct. til 353,70 kr. Banken kom tirsdag morgen med et regnskab, der var stort set var som ventet, men som ikke desto mindre fik aktien til at falde 1,8 pct. Med til nyhedsbilledet for banken hørte onsdag, at SEB løftede kursmålet til 390 kr. fra 385 kr., mens JPMorgan omvendt sænkede sit kursmål til 370 kr. fra 380 kr.

Også Sydbank var regnskabsaktuel tirsdag, og SEB har siden sænket sin anbefaling til "sælg" fra "hold", og kursmålet er reduceret til 243 kr. fra 260 kr. Den opdatering kom dog allerede tirsdag. Onsdag faldt Sydbank 1,7 pct. til 239 kr.

SKUFFENDE SALGSTAL FOR GENMAB

I bunden af indekset cirklede de to Mærsk-aktier og Genmab om de tre nederste pladser. Mærsks B-aktier lukkede 4,4 pct. lavere i 10.100 kr. efter tirsdagens fald på 3,1 pct., mens Genmab tabte 3,0 pct. til 1019 kr.

- Vi har Genmab i relation til Darzalex-tallene, der var lidt til den svage side, konstaterer Ole Kjær Jensen.

Salget af Genmabs kræftmiddel steg i januar med 6,2 pct. i USA til 93,2 mio. dollar - en fremgang fra 87,8 mio. dollar i december, men ikke desto mindre en kende ringere end ventet.

- Nu må vi jo så se på regnskabet, som kommer her i aften efter lukketid, og der vil der selvfølgelig være fokus på deres prognose for det kommende år, venter Ole Kjær Jensen.

MÆRSK I SKYGGEN AF KAPITALMARKEDSDAG

- Mærsk får stadigvæk lidt nedtur efter kapitalmarkedsdagen i går, som ikke lige gav det helt klare billede af situationen, konstaterer afdelingsdirektøren. Han mener, at det måske også kan være en skuffelse for investorerne, at Mærsk ikke agter at udbetale hele avancen ved de ventede salg af Drilling- og Supply-aktiviteterne til aktionærerne med henvisning til, at selskabet behøver en stærk finansiel balance.

- Plus at man har mange bolde i luften, som giver en vis usikkerhed over for selskabet, tilføjer han.

Onsdag morgen kom det frem, at Credit Suisse har sænket sit kursmål for Mærsk-aktien til 14.238 kr. fra 14.652. Men det ændrer ikke på anbefalingen outperform.

DNB gentager desuden "køb", men har ligeledes sænket kursmålet til 12.900 kr. fra 13.200 kr. efter kapitalmarkedsdagen.

VESTAS MED NYE ORDRER

Vestas-aktien sluttede onsdag 0,9 pct. lavere i 443,20 kr. efter stigningen på 4 pct. tirsdag, da der kom opløftende prismeldinger fra en tysk vindauktion.

Den positive nyhed blev onsdag formiddag fulgt op med oplysning om bestilling af vindmøller med en samlet kapacitet på 57 megawatt (MW) til et projekt i Italien fra energiselskabet E.On. Og senere kunne Vestas Vestas oplyse om en ordre på 50 megawatt (MW) i USA.

Storbanken HSBC har dertil hævet anbefalingen af aktien til hold fra reducer og kursmålet til 420 kr. fra 385 kr.

Modsat har amerikanske JPMorgan sænket sit kursmål for aktien til 485 kr. fra 510 kr., mens anbefalingen "outperform" bliver gentaget ifølge data fra Bloomberg News.

Uden for C25 faldt Simcorp med 1,5 pct. til 407 kr. efter stigningen på 12,2 pct. tirsdag, da selskabet offentliggjorde et stærkt årsregnskab.

Efter regnskabet har Handelsbanken hævet kursmålet for aktien til 445 kr. fra 415 kr. Anbefalingen er fortsat "akkumuler". Carnegie har efterfølgende hævet sit kursmål til 415 kr. fra 380 kr., og ABG har hævet sit kursmål til 410 kr. fra 385 kr.

EN LILLE HÅNDFULD BANKAKTIER

Salling Bank kom onsdag med regnskab for 2017. Det viste en basisindtjening på 46,4 mio. kr. mod 55,5 mio. kr. i samme periode året før. Aktien sluttede undret i 223 kr.

Møns Bank har øget overskuddet for 2017 til 29,4 mio. kr. i forhold til 2016, hvor resultatet var 22,5 mio. kr., og bankens aktier faldt 2,9 pct. til 200 kr.

På bundlinjen hos Lollands Bank blev det til et overskud på 61,3 mio. kr. mod et overskud på 63,3 mio. kr. i 2016, og det trykkede aktien 7,9 pct. til 316 kr.

Hos Kreditbanken i Aabenraa var overskuddet før skat på 75,6 mio. kr. sidste år, hvilket svarede til forventningen, der blev opjusteret i sidste måned til et resultat på det niveau. Resultatet før skat i 2016 var på 43,2 mio. kr.

Bankaktien steg 0,8 pct. til 2560 kr.

