Aktier: Novo og GN topper positivt marked

. Det danske aktiemarked er præget af stigninger fra ugens start, og Novo Nordisk, FLSmidth og GN Store Nord tager teten i C25-indekset.

Omkring middagstid stiger eliteindekset 0,5 pct. til 1108,29, hvor en stribe justeringer af anbefalinger fra banker trækker fokus.

GN Store Nord er steget til tops, efter at SEB har hævet anbefalingen af aktien til "hold" fra "sælg".

Aktien stiger 1,4 pct. til 210,70 kr., og i slipstrømmen følger FLSmidth, som har fået løftet anbefalingen hos ABG Sundal Collier til "køb" fra "sælg", hvilket giver en stigning på 0,7 pct. til 374,20 kr.

- Selv om vi ved, at FLSmidths første kvartal er lille, og der er pres på valutakurser og råvarepriser, så er forventningerne efterhånden kommet så langt ned, at vi ser rum for positive overraskelser, siger Anne Sophie Riis fra ABG Sundal Collier.

I toppen er Novo Nordisk også at finde med en stigning på 1,7 pct. til 301,05 kr. Omvendt er der pres på NKT, efter at ABG Sundal Collier har sænket anbefalingen til "hold" fra "køb".

NKT har varslet, at 2018 bliver et overgangsår, hvorefter der er udsigt til bedre resultater i 2019, men ABG er begyndt at tvivle på den prognose. NKT-aktien falder 0,7 pct. til 190,50 kr.

- Vi er ikke helt så sikre på, at aktiviteten stiger i 2019. Vi frygter, at det kommer til at tage længere tid, før at projekterne materialiserer sig, siger Anne Sophie Riis.

Bavarian Nordic er ligeledes under pres mandag forud for selskabets generalforsamling tirsdag. Aktien falder 1,8 pct. til 166,50 kr.

Der er også fokus på Chr. Hansen i mandagens handel, da den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs har sænket anbefalingen til "neutral" fra "køb". Aktien faldt fra morgenstunden, men er efterfølgende vendt rundt og stiger 0,7 pct. til 546,60 kr.

ISS er midt i C25-indekset, efter at Sydbank mandag har hævet anbefalingen til "køb" fra "hold". ISS-aktien stiger 0,6 pct. til 212 kr.

Softwarevirksomheden Cbrain er i positivt fokus, da selskabet har vundet et udbud i Tyskland, hvilket løfter aktien 4,2 pct. til 37,50 kr.

Nordjyske Bank har fået sænket anbefalingen til "hold" fra "sælg" hos ABG Sundal Collier, der dog ser mulighed for, at Jyske Banks bud på 190 kr. per aktie bliver overgået. Nordjyske Bank-aktien ligger uændret i 185,50 kr.

/ritzau/FINANS