Aktier: Novo og GN Group falder til bunds i rødt marked

Et markant kursfald til Novo Nordisk efter rygter om en stor spareplan og droppede langsigtede målsætninger tager overskriften på det danske aktiemarked fredag, hvor stemningen generelt er til den negative side.

Novo-aktien falder 3,5 pct. til 280,40 kr., og det presser C25-indekset, der ligger til et fald på 0,8 pct. til 1109,18 omkring middagstid.

Ifølge børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier er det usikkerhed omkring centralbankernes renteniveauer, der holder aktierne i bakgear.

- Der er forholdsvis meget fokus på renterne i øjeblikket, og kurven synes at pege opad, og det sætter sig i aktierne i øjeblikket, siger han.

Han henviser til, at flere topfolk i Den Europæiske Centralbank (ECB) tidligere i denne uge varslede, at bankens opkøbsprogram kan blive afsluttet i 2018. Det skete forud for rentemødet i næste uge.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, holder også rentemøde i næste uge, og torsdag viste en rundspørge fra Wall Street Journal blandt 56 økonomer, at banken ventes at stramme pengepolitikken tre gange resten af 2018.

- Der var allerede lagt op til yderligere tre renteforhøjelser i år, men nu bliver det endnu en gang bekræftet, at det er, hvor forventningerne ligger rundt omkring, siger Nikolaj Holmsgaard.

NOVO-TOP VIL SKÆRE 3000 STILLINGER

Blandt de danske aktier er Novo Nordisk i fokus, da Børsen kan fortælle, at medicinalselskabet er på trapperne med en omfattende spareplan.

Det kan betyde et farvel til op mod 3000 ansatte ud af den samlede stab på knap 43.000, lyder det fra avisens kilder "med viden om processen".

Novo-topchef Lars Fruergaard udtalte for en måned siden, at omkostningerne var én vej til at tackle prispresset i USA, men han var ikke konkret omkring selskabets planer.

Angiveligt skulle Novo Nordisk også overveje at kaste sin langsigtede målsætning om at øge driftsoverskuddet 5 pct. årligt i papirkurven.

- Det har været rygtet, at Novo Nordisk skal ud og skære, så det er ikke en stor overraskelse, men det er selvfølgelig blevet mere konkret nu, siger Nikolaj Holmsgaard.

- Til gengæld er det negativt, hvis Novo skal droppe de langsigtede forventninger, og det er nok også det, aktien sætter sig på, fortsætter han.

Den samlede pakke bliver ifølge Børsen præsenteret i forbindelse med halvårsregnskabet i august.

WILLIAM DEMANT LØBER FORAN GN

Der er også negativ stemning omkring GN, som i maj har tabt momentum i den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner. GN's markedsandel er faldet til 17,9 pct. fra 21 pct. i april. Aktien falder 1,8 pct. til 244,80 kr.

- Hvis man kun kigger på tallene, ser de på overfladen svage ud for GN, men de er påvirket af, at VA har fået en ny produktkategori, hvor GN ikke er repræsenteret. Hvis man renser for det, er markedsandelen uændret, siger Nikolaj Holmsgaard.

I tallene for maj er GN blevet overhalet af konkurrenten William Demant, hvis markedsandel er steget til 18,2 pct. fra 14,7 pct., men tallet er omvendt trukket op af, at selskabet leverer til den nye produktkategori. WDH-aktien stiger 1,1 pct. til 242,60 kr. og topper C25-indekset.

MÆRSK SIVER EFTER RATETAL

Der er også fokus på Mærsk, da priserne på containerfragt i den forgangne uge er faldet 2,8 pct., viser fredagens opgørelse fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Mærsk-aktien falder 1,4 pct. til 9660 kr.

Jyske Bank har offentliggjort planer om at udbetale et ekstraordinært udnytte på 500 mio. kr., svarende til 5,89 kr. per aktie, efter bankens salg af Nordjyske Bank-aktier, der har indbragt 1,4 mia. kr. Jyske Bank-aktien falder 0,6 pct. til 341,90 kr.

Udenfor C25-indekset er det dagen derpå for it-selskabet Netcompany, der torsdag fik debut på fondsbørsen i København med et brag.

Aktien var solgt til 155 kr. forud for børsnoteringen, men aktien steg hele 29,7 pct. på første dag til 201 kr. Fredag er udviklingen mere rolig med et fald på 0,5 pct. til 200 kr.

NNIT har forlænget en it-aftale med Vestas med fem år, så den løber til 2023. NNIT-aktien stiger 0,3 pct. til 162,60 kr.

SAS har offentliggjort trafiktal for maj, der viste en vækst på 1,6 pct. på passagersiden sammenlignet med samme periode året før, mens billetpriserne lå uændret. SAS-aktien falder 1,9 pct. til 13,20 kr.

