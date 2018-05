Aktier: Novo og GN fører an efter regnskaber i positivt marked

Både indekstunge Novo Nordisk og GN belønnes fyrsteligt for morgenens leverede regnskaber og er med til at trække eliteindekset op.

C25-indekset stiger med 1,2 pct. til 1130,65, hvilket er lidt højere end de øvrige markeder i Europa, når der ses bort fra Tyskland, der holdt lukket tirsdag og stiger det samme.

NOVO I FIN FORM



Novo stiger 4,7 pct. til 308,25 kr. efter at have leveret et regnskab, der generelt overraskede.

»Novo leverede stærkt på omsætning, indtjening og bruttomarginen var flot,« siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen til Ritzau Finans.

Han tænker også, at enkelte investorer måske har ligget short i aktien og dækker ind, men ser stigningen som fuldt fortjent.

Sundhedsreformen i USA i 2019, som nogle fremhæver, burde ikke overraske.

»Novo Nordisk venter, at koncernens salg i 2019 vil blive negativt påvirket med 1-2 pct. som følge af ændring af Medicare,« skriver selskabet i regnskabet.

»Der er jo en grund til det fald som Novo har oplevet. Det har ikke kun været relateret til dollar-svækkelsen,« vurderer afdelingsdirektøren.

Endelig påpeger han opjusteringen fra medicinalgiganten også er en positiv faktor, der sagtens kan forklare kursløftet.

GN I TOPFORM

GN stiger endnu mere og ligger i toppen af C25, efter også at have leveret et flot regnskab primært på audio-delen - headsets.

GN stiger 6,1 pct. til 234,50 kr.og er i højeste niveau siden 27. september 2000.

Ole Kjær Jensen vurderer at regnskabet er mere end godkendt.

»Audio leverer stærkt og det trækker GN-aktien op,« siger han Ole Kjær Jensen og fremhæver, at sammenlignes med konkurrenten på headset Plantronics, ser det ud til GN stjæler markedsandele.

»Høreapparatdelen skuffer måske lidt, men det opvejes af god indtjening fra forretningsområdet,« vurderer afdelingsdirektøren.

Kollegaen WDH er agterlanterne i C25 med et fald på 2 pct. til 241 kr. umiddelbart uden noget selskabsspecifikt nyt.

FLS LIGGER GODT OP TIL TAL

FLSmidth ligger godt op til regnskab, der offentliggøres til middag og med en stigning på 1,7 pct. til 390,20 kr. indtager aktien tredjepladsen.

OGSÅ REGNSKABER BLANDT SIDEPAPIRERNE

Der er også leveret tal fra selskaber uden for den eksklusive C25-klub.

Spar Nord og D/S Norden har blandt andet leveret.

Spar Nord stiger 0,1 pct. til 69,30 kr., mens rederiet Norden falder 2,9 pct. til 111,40 kr.

Carlsberg, der leverede kvartalsopdatering tirsdag, har fået hævet kursmålet af Jefferies. Jefferies ser nu kursmålet til 703 kr. fra 675 kr. Det skriver Reuters. Anbefalingen er fortsat hold. Carlsberg-aktien stiger med 0,9 pct. til 700,40 kr. efter en stigning tirsdag på 0,4 pct.