Aktier: Novo kan presse ellers underliggende god C25-stemning

Regnskabsaktuelle Novo Nordisk kommer i fokus i onsdagens danske aktiehandel, som underliggende ser ud til at kunne åbne let positivt. Det kan en væsentlig skuffelse i Novo-regnskabet imidlertid ændre ved.

Det følger, efter at det danske eliteindeks, C25, tirsdag lukkede 0,3 pct. højere til indeks 1116,81. Efterfølgende har stemningen været blandet i USA, dog med overvejende plusser målt på de ledende amerikanske indeks. Oveni peger handlen med europæiske futures onsdag morgen en smule op.

»1. maj betød lukkedag rigtig mange steder i går, og i Europa var det stort set kun Danmark og Storbritannien, som havde åbent på børserne.«

»De amerikanske aktier endte i plus, blandt andet efter nyheden om at Trump udskød indførelsen af told på import af stål og aluminium med en måned, idet der stadig forhandles med en række lande (blandt andet Canada, Mexico og EU), om aftaler, der skal gøre den midlertidige undtagelse for tolden permanent,« skriver Handelsbanken i en morgenkommentar.

NOVO OG GN MED REGNSKABER

Herhjemme har Novo, som tirsdag lukkede 0,9 pct. højere til 294,30 kr., før markedsåbning leveret regnskab for første kvartal, og det viser, at overskuddet faldt mindre end ventet på trods af stor valutamodvind, da medicinalgiganten er påvirket en del af den i øjeblikket svage dollar.

Bundlinjen viste et nettooverskud på 10.751 mio. kr. mod analytikerforventningen på 10.045 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates og et nettoresultat på 10.156 mio. kr. i samme kvartal året før. Det kom ud af en omsætning på 26,93 mia. kr. mod ventet 26,8 mia. kr. blandt analytikerne. Året før var omsætningen 28,5 mia. kr. i januar, februar og marts.

Sammen med regnskabet præciserer Novo sine forventninger til 2018 målt i lokal vauta, hvor der blandt andet nu ses en vækst i salget på 3-5 pct. mod tidligere 2-5 pct., mens driftsresultatet ventes at stige med 2-5 pct. mod tidligere 1-5 pct.

Til gengæld oplyser Novo, at på grund af ny amerikansk lovgivning, der har effekt fra 2019, ventes koncernens salg i 2019 at blive negativt påvirket med 1-2 pct.

»Det trækker brodden ud af det her regnskab og meget af fokus kan blive flyttet over på det politiske. Jeg tror aktien kan falde med 2-3 pct. fra åbningen,« siger analytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets.

GN BEDRE END VENTET

Også GN Group har været på banen med regnskab for første kvartal. Det endte ligeledes bedre end ventet hjulpet godt på vej af en uventet stor fremgang i salget af headsets.

Salget i divisionen GN Audio noterede en fremgang på hele 17 pct. trukket af headsetmærket Jabra, hvilket var omtrent dobbelt så højt som ventet. Til gengæld var væksten i den traditionelle høreapparatforretning, GN Hearing, kun på 5 pct., og det kom bag på analytikerne, der havde sigtet efter en fremgang på 6,8 pct.

Den gode start på året i GN Audio fører til en opjustering af forventningerne til 2018, så selskabet nu venter en organisk vækst på "omkring" 9 pct. mod den tidligere forventning om en vækst på "mere end" 7 pct. For driftsmarginen (EBITA) sigtes der fortsat efter "mere end" 17 pct.

For GN Hearing fastholdes forventningerne, så der stadig er udsigt til en organisk vækst på "mere end" 6 pct. samt en EBITA-margin på "mere end" 20 pct.

I forbindelse med regnskabet har GN Group, som tirsdag lukkede 1,7 pct. højere til 221,10 kr., offentliggjort, at det sender 1 mia. kr. tilbage til aktionærerne via et aktietilbagekøbsprogram.

ENDNU ET C25-REGNSKAB I VENTE

Senere på onsdagen kommer der ligeledes kvartalsregnskab fra FLSmidth, som forinden regner med for 2018 at lande en omsætning på 18-20 mia. kr. og en overskudsgrad på EBITA-niveau på 8-10 pct. Tirsdag lukkede FLSmidth-aktien 0,3 pct. højere til 383,70 kr.

Endelig har Carlsberg fået hævet kursmålet af Jefferies efter tirsdagens handelsopdatering for første kvartal. Jefferies sætter nu kursmålet til 703 kr. fra 675 kr. Det skriver Reuters. Anbefalingen er fortsat hold. Carlsberg-aktien steg tirsdag 0,4 pct. til 694,40 kr.