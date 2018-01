Aktier: Novo kan igen få en tur i møllen efter fejlslagent køb

Novo Nordisk er igen i søgelyset, efter at medicinalgigantens forsøg på at købe det belgiske biotekselskab Ablynx led skibbrud mandag, da franske Sanofi overhalede indenom.

Det fejlslagne køb har fået flere kritikere på banen. Blandt andet Sandra Cauwenberghs, senioranalytiker i den belgiske bank- og forsikringskæmpe KCB, der siger til Finans, at der var tale om en strategisk fejl fra Novos side.

Novo Nordisk havde budt 2,6 mia. euro for belgierne - men Sanofi overtrumfede og bød 3,9 mia. euro. Novo Nordisk faldt med 0,6 pct. til 345,55 kr. mandag.

Og uden at sige noget om stemningen i Novos hovedsæde i Bagsværd ventes en generel sur stemning på aktiemarkederne i både USA og Asien at smitte af på det danske, når handlen sættes i gang tirsdag. Dermed ser det ud til, at mandagens fald i C25-indekset med 0,2 pct. til 1149,86 fortsætter.

Mandag faldt de toneangivende aktieindeks i USA med op til 0,7 pct., og tirsdag morgen peger futures på yderligere fald i størrelsesordenen 0,6 pct. Oveni kan man så lægge udtalte kursfald på de asiatiske børser, hvilket formentlig vil overbevise de danske handlere om at tage nogle af den senere tids aktiegevinster af bordet.

Også futures på det tyske DAX-indeks peger ned med et fald på 0,7 pct.

ÆNDREDE SYN PÅ SELSKABER KAN RYKKE VED KURSERNE

Ørsted, der mandag endte i et uændret niveau i 350 kr., kan få opmærksomhed på baggrund af en hævet anbefaling fra Morgan Stanley. Den amerikanske investeringsbank ser nu mere positivt på det danske energiselskab og løfter anbefalingen til "overvægt" mod tidligere "ligevægt", fremgår det af data fra Bloomberg News.

Samtidig hæves kursmålet til 425 kr. fra 340 kr. Ørsted kommer med regnskab på torsdag for det sidste kvartal af 2017.

TDC har ligeledes fået hævet sit kursmål - her er det den britiske investeringsbank HSBC, der hæver kursmålet til 39,80 kr. fra tidligere 38 kr., mens hold-anbefalingen gentages, fremgår det af Bloomberg.

LÆS MERE : Mandagens aktier: Fransk overbud sendte Novo ned i rødt C25

En aktie i TDC steg med 0,9 pct. til 40,41 kr. mandag, og dermed er det nye kursmål fortsat lavere end den aktuelle aktiekurs.

TDC er klar med sit regnskab for fjerde kvartal fredag den 2. februar.

Også Pandora er også blevet kigget efter i sømmene af HSBC. Investeringsbanken sænker kursmålet til 860 kr. fra 1040 kr., hvilket svarer til et fald på omkring 17 pct.

Det britiske finanshus ser dog fortsat et potentiale i aktien, der mandag lukkede i 578 kr. efter en stigning på 0,2 pct. Ifølge Bloomberg News gentager HSBC anbefalingen "køb".

Pandora fremlægger regnskab for fjerde kvartal tirsdag den 6. februar.

Og så har luftfartsselskabet SAS udsat sin generalforsamling i lidt mere end en måned. Generalforsamlingen stod til at blive holdt 5. marts, men nu er datoen sat til 10. april, meddelte SAS mandag eftermiddag.

Det er erhvervsmanden Fritz Schurs skyld, at generalforsamlingen skydes. Han meddelte for to uger siden, at han stopper som formand efter cirka ti år på posten - og SAS skal bruge lidt mere tid på at finde en afløser.

»Vi er i dialog med et antal kandidater, men de skal bruge mere tid på at afklare deres muligheder for at påtage sig et så omfattende job som SAS,« lød det mandag fra Carl Rosén, der er formand for SAS' nomineringsudvalg.

SAS steg med 2,8 pct. mandag til 15,25 kr.