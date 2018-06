Aktier: Novo falder på rygte om spareplan og droppet målsætning

Novo-aktien dykker 2 pct. til 284,55 kr., og samlet falder C25-indekset 0,9 pct. til 1108,49, hvilket er dermed tredje dag med kursfald på stribe.

På de store linjer holder investorerne sig på måtten forud for weekendens G7-topmøde i Canada, der ventes at byde på diskussioner omkring den verserende handelskonflikt med USA i spidsen.

NOVO VIL SKÆRE 3000 JOB

Ifølge Børsen er Novo Nordisk på trapperne med en omfattende spareplan, der kan betyde et farvel til op mod 3000 ansatte ud af den samlede stab på knap 43.000, lyder det fra avisens kilder "med viden om processen".

Novo-topchef Lars Fruergaard udtalte for en måned siden, at omkostningerne var én vej til at tackle prispresset i USA, men han var ikke konkret omkring selskabets planer.

Angiveligt skulle Novo Nordisk også være parat til at droppe sin langsigtede målsætning om at øge driftsoverskuddet 5 pct. om året.

- I forbindelse med regnskabet for første kvartal blev der lagt op til, at der skulle ske et eller andet. Nu ser det så ud som om, at man reagerer, og det er jo egentlig positivt, siger aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

- På den anden side kan det måske også godt give anledning til bekymring blandt nogle investorer, at man måske vil droppe de langsigtede finansielle målsætninger, siger han.

Den samlede pakke bliver ifølge Børsen præsenteret i forbindelse med halvårsregnskabet i august.

RATETAL KAN PÅVIRKE MÆRSK

Blandt de øvrige selskaber i C25-indekset er der fokus på Mærsk, da raterne på containerfragt i den forgangne uge er faldet 2,8 pct., viser fredagens opgørelse fra Shanghai Containerized Freight Index (SCFI). Mærsk-aktien falder 0,6 pct. til 9738 kr.

Jyske Bank har offentliggjort planer om at udbetale et ekstraordinært udnytte på 500 mio. kr. - svarende til 5,89 kr. per aktie - og samtidig annullere egne aktier for 1,5 mia. kr. efter bankens salg af Nordjyske Bank-aktier, der har indbragt 1,4 mia. kr. Jyske Bank-aktien falder 0,6 pct. til 341,80 kr.

Uden for C25-indekset er det dagen derpå for it-selskabet Netcompany, der torsdag fik debut på fondsbørsen i København med et brag.

Aktien var solgt til 155 kr. forud for børsnoteringen, men aktien steg hele 29,7 pct. på første dag til 201 kr. Fredag er bevægelsen mere afdæmpet med et fald på 0,5 pct. til 200 kr.

NNIT har forlænget en it-aftale med Vestas med fem år, så den løber til 2023. NNIT-aktien stiger 0,5 pct. til 163 kr.

SAS får senere fredag opmærksomhed, da flyselskabet offentliggør trafiktal for maj klokken 11. SAS-aktien falder 2,8 pct. til 13,16 kr.