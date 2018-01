Aktier: Novo får rygklap fra Goldman i mat marked

Stemningen på de globale aktiemarkeder er umiddelbart lidt mat, så det danske aktiemarked vil formentlig starte ud i negativt terræn, dog med Novo som mulig joker og stabiliserende faktor.

Goldman er blevet endnu varmere på Novo-aktien og har sat et kursmål på 450 kr. mod tidligere 345 kr. Anbefalingen er uændret "køb" af Novo, der torsdag lukkede uændret i 342 kr. - bare tre kroner fra Goldmans gamle kursmål.

Ud over Novo Nordisk kan der ventes lidt interesse for A.P. Møller-Mærsk i forbindelse med de ugentlige ratetal for de vigtige ruter mellem Asien og Europa. Det er Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der offentliggøres, og det udregnes på baggrund af 15 destinationer fra Shanghai til hele verden.

Mærsks B-aktie steg torsdag med 0,5 pct. til 11.135 kr.

Det danske marked gik samlet set tilbage i torsdagens handel, hvor C25-indekset faldt 0,2 pct. til 1154,19.

NEDLUKNING SPØGER

I USA var stemningen ligeledes negativ, og S&P 500-indekset faldt 0,2 pct. Desuden ligger S&P-futuren fredag morgen 0,1 pct. lavere, og det tyske marked indikeres at ville åbne lige under stregen.

»Trods det positive afsæt fra Asien, så ventes europæiske aktier fredag at åbne i minus, tynget af den manglende udsigt til en amerikansk budgetaftale. Den er nødvendig for at afværge en automatisk nedlukning af den offentlige sektor i weekenden,« konstaterer chefstrateg i Nordea Philip Jagd i sin morgenkommentar og uddyber:

»Kommer aftalen alligevel i hus, vil det vende stemningen, men det kan meget vel være, at vi skal ind i starten af næste uge for at se vendingen.«

TRYG SKYDER REGNSKABSSÆSONEN IND

Ser man frem til næste uge, kommer Tryg tirsdag som det første danske C25-selskab med regnskab for 2017.

Medianen af estimater indsamlet af Ritzau Estimates viser, at Tryg for fjerde kvartal vil kunne præsentere et forsikringsteknisk resultat på 615 mio. kr. mod 314 mio. kr. i samme periode sidste år, hvor resultatet dog var ekstraordinært påvirket af nedskrivninger på 250 mio. kr.

Tryg faldt torsdag med 0,1 pct. til 155,20 kr.

Bavarian Nordic har indledt et fase 1-forsøg med en ny lægemiddelkandidat - BN-Brachyury - inden for cancerimmunterapi.

Bavarian vil rekruttere op til ti patienter med metastatiske eller inoperable, lokalt fremskredne ondartede solide tumorer til studiet. Torsdag steg biotekaktien med 0,2 pct. til 225,50 kr.

Brd. Klee kom med regnskab torsdag - og fredag kan aktien komme under teknisk pres, da der fragår udbytte på 85,14 kr. per aktie. Den sjældent handlede aktie lukkede tirsdag i denne uge i 2620 kr., og onsdag og torsdag blev den ikke handlet.

Også Intermail leverede regnskabstal torsdag, hvor det blev til en kursstigning på 20 pct. til 12,50 kr. Regnskabet viste et overskud før skat på 1,6 mio. kr. i første kvartal mod et underskud på 1 mio. kr. i samme periode sidste år.