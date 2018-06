Aktier: Novo-comeback sender C25-indekset i vejret

C25-indekset stiger 0,3 pct. til 1124,97 pct., og øverst ligger Novo Nordisk-aktien med en stigning på 1 pct. til 283,20 kr.

Aktien er faldet de forudgående seks handelsdage og har særligt været under pres, efter at Børsen i sidste uge skrev, at medicinalselskabet overvejer at droppe sit langsigtede mål om at øge driftsoverskuddet med gennemsnitligt 5 pct. om året.

På de store linjer forventes markedet at være afventende frem mod aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der slutter klokken 20.

Før afrundingen af mødet virker en renteforhøjelse til at være skåret i granit, da 92 ud af 92 adspurgte økonomer ifølge Bloomberg News regner med, at renten bliver hævet 25 basispoint til 1,75-2,00 pct.

Dermed er der mere fokus på, hvad centralbanken vil sige om det samlede antal renteforhøjelser for hele 2018.

»Det vil ikke komme bag på markedet, at der kommer en renteforhøjelse, så det bliver kommunikationen for resten af året, som er vigtig. Bliver det to yderligere renteforhøjelser eller bare en enkelt,« siger børsmægler Nikolaj Holmsgaard fra ABG Sundal Collier.

»Der er allerede forventninger om, at der kan komme fire renteforhøjelser i år, så vi tror ikke på en negativ reaktion, hvis det skulle ske. Der er nok nærmere mulighed for en positiv reaktion, hvis Fed holder fast ved tre renteforhøjelser i 2018,« siger han.

Ud over Novo Nordisk er Carlsberg i fokus, da der onsdag starter en appelsag i en gammel konkurrencesag på det tyske marked.

Bryggeriet blev i 2014 tildelt en bøde på 62 mio. euro (463 mio. kr.) for prisaftaler med en stribe andre bryggerier i 2007.

Carlsberg appellerede afgørelsen i 2014, og der kan ifølge Finans forventes en afgørelse i september eller oktober. Carlsberg-aktien stiger 0,8 pct. til 740 kr.

WDH KAN FÅ FOKUS

William Demant holdt tirsdag kapitalmarkedsdag i London og kan derfor tiltrække sig opmærksomhed, nu hvor analytikerne har haft tid til at fordøje indtrykkene.

»Der kom ikke markante nyheder på kapitalmarkedsdagen, og dagen var mere et dybt kig ind i selskabets maskinrum,« siger Nikolaj Holmsgaard.

WDH-aktien lukkede tæt på uændret tirsdag, men onsdag stiger aktien 0,7 pct. til 245,80 kr.

SAS har forlænget en kontrakt med rejseselskabet Apollo for sommersæsonen til 2019, der har en værdi på omkring 1 mia. svenske kr. De to selskaber har haft et samarbejde i 15 år. SAS-aktien falder 0,4 pct. til 13,64 kr.

Netcompany, der fik debut på børsen i torsdags, har udnyttet en mulighed for at sælge 3 mio. ekstra aktier, hvilket bringer det samlede udbud op på 23 mio. aktier.

Netcompany-aktien stiger onsdag 0,2 pct. til 205,50 kr. og er steget omkring 32,6 pct. siden børsnoteringen.

/ritzau/FINANS