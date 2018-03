Aktier: Nordjyske Bank i vejret efter købstilbud fra Jyske Bank

Nordjyske Bank stiger 40,3 pct. tirsdag ved middagstid, efter at Jyske Bank har givet et købstilbud på de resterende aktier i banken. Tilbuddet lyder på 170 kr. per aktie. Det sender naturligt nok Nordjyske Bank-aktien op i det leje.

Blandt aktierne i eliteindekset ligger Bavarian Nordic i toppen tirsdag, efter at aktien blev sendt 11,9 pct. ned mandag. FlSmidth ligger i bunden med et fald på 1,5 pct.

Omkring middagstid stiger det danske eliteindeks, C25 0,4 pct. til 1144,71.

Det amerikanske aktiemarked lukkede mandag blandet med minusser i Dow Jones-indekset og i det brede S&P 500-indeks, mens Nasdaq-indekset lukkede i det højeste niveau nogensinde.

I Europa er der grønne tal på stort set hele linjen, hvor det franske CAC 40-indeks stiger 0,5 pct., mens Euro Stoxx 500 stiger 0,3 pct., og det tyske DAX-indeks stiger med beskedne 0,1 pct.

Den positive tendens i Europa smitter af på markedet i Danmark, vurderer Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank.

»Det er den samme tendens, vi ser i resten af Europa. Den uro der har været i markedet, hvor inflation og handelskrig har været hovedpunkterne, er trukket lidt ud af markedet igen,« siger Mads Zink til Ritzau Finans.

NORDJYSKE BANK STIGER EFTER TILBUD

Baggrunden for tilbuddet er, at Jyske Bank i forvejen ejer 38,47 pct. af Nordjyske Bank, som stammer tilbage fra fusionen mellem Nørresundby Bank og Nordjyske Bank.

Jyske Bank finder det af flere årsager ikke længere attraktivt at være storaktionær i Nordjyske Bank, og efter flere mislykkedes forsøg på at sælge aktierne, finder banken det nu mere fornuftigt at købe hele Nordjyske Bank.

Investorerne virker relativt enige i den konklusion, og aktien i Jyske Bank stiger tirsdag 1,6 pct. til 389,4 kr.

BAVARIAN ER TOPSCORER

Biotekselskabet Bavarian Nordic ligger i toppen af C25 tirsdag middag, hvor aktien stiger 1,7 pct. til 222,7 kr. Selskabet kom med regnskab mandag, hvor Bavarian skuffede på forventningerne til 2018. Det reagerede investorerne på, og sendte aktien ca. 12 pct. ned.

Tirsdag henter selskabet lidt af det tabte fra mandag.

»Det resultat vi så mandag, havde vi egentlig ventet, og vi mener, at det var en overreaktion at sende den 12 pct. ned. Stigningen er en reaktion på, at aktien faldt så meget i går,« siger Mads Zink.

FLS SKRABER BUNDEN

Amerikanske Morgan Stanley har sænket anbefalingen for aktien i ingeniørkoncernen FLSmidth til "ligevægt" fra "overvægt".

Kursmålet løftes omvendt en smule til 407 kr. fra 402 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.

FLSmidth-aktien falder tirsdag ved middagstid 1,7 pct. til 409,6 kr.

ROBLON KOMMER MED REGNSKAB

Uden for det danske eliteindeks vil nogle investorer rette blikket mod Roblon, der fremlægger regnskab for første kvartal af det skæve regnskabsår 2017/18.

Selskabet venter en omsætning i niveauet 235 mio. kr. og et resultat før skat på omkring 25 mio. kr. for de fortsættende aktiviteter.

Roblon-aktien falder 1,2 pct. til 343 kr.

Lån og Spar Bank falder 2,1 pct. til 470 kr. Det er et fald på 10 kr., og faldet kommer som reaktion på, at retten til et udbytte på 10 kr. fragår aktien tirsdag. Dermed er det meget naturligt, at der er tilbagegang at spore.

Tekstilvirksomheden Gabriel Holding er 6,5 pct. oppe ved middagstid og koster 560 kr. Mandag kom det frem, at selskabet er tæt på at sælge ejendomsselskabet Gabriel Ejendomme.

Hvis handlen går gennemføres, vil Gabriel opjustere sine forventninger til resultatet i 2018 til et overskud før skat på 107 mio. kr. fra 54 mio. kr., fremgik det af en meddelelse mandag.