Aktier: Norden vil stjæle opmærksomheden i grønt morgenmarked

Investorerne ser ud til at gå en morgen med grønne tal på det danske aktiemarked i møde tirsdag, efter at en positiv indledning på ugen for de amerikanske aktier har spredt sig til Asien, hvor der er plusser over en bred kam.

Hertil bliver både europæiske og amerikanske aktiefutures handlet i positivt terræn tirsdag morgen, hvilket giver et yderligere fingerpeg om en underliggende god stemning blandt investorerne.

»Europæiske aktier åbner i plus efter en dag i går, hvor de blev hjulpet af særligt optimisme omkring koalitionsdannelsen i Tyskland. Det vil i højere grad være mindre bekymringer om global handelskrig der løfter investorstemningen,« skriver Andreas Østerheden, der er seniorstrateg i Nordea, i en kommentar.

C25-indekset steg mandag 0,4 pct. til 1121,57.

På den danske fondsbørs vil der tirsdag blive holdt særligt øje med de selskaber, som leverer regnskab. Det drejer sig eksempelvis om rederiet Norden, ligesom også bryggeriet Unibrew kommer med resultater.

NORDEN KLAR MED REGNSKAB

Norden er klar med regnskab for fjerde kvartal, kort før det danske aktiemarked åbner for dagens handel. Rederiet venter selv et resultat på mellem 20 og 35 mio. kr. i hele 2017, men opmærksomheden vil særligt samle sig om selskabets forventninger til i år.

Udsigt til lavere aktivitet i Kina og mulig handelskrig efter præsident Donald Trumps planer om at indføre importold på aluminium og stål i USA kan komme til at påvirke rederiet i 2018.

»Der er en opbremsning i Kina, og der bliver meldt om importtold fra USA, så der er nogle skyer, der hænger over forventningerne til 2018,« siger Frans Høyer, der er aktieanalytiker i Jyske Bank.

Mandag nød rederiet godt af en løftet anbefaling fra Nordea, som nu anbefaler »køb« mod før »hold«. Aktien sluttede dermed mandag med en stigning på 4 pct. til 121,50 kr.

Royal Unibrew fremlægger også regnskabstal for fjerde kvartal tirsdag, men de lander først efter børslukketid, og dermed er det tirsdag sidste mulighed for investorerne til at positionere sig i aktien inden regnskabsfremlæggelsen.

For hele 2017 regner bryggeriet med at have ramt en omsætning på 6250-6350 mio. kr. samt et EBITDA på 1320-1370 mio. kr. Bryggerikoncernens aktie faldt 0,4 pct. til 364,60 kr. mandag.

Brøndby IF og Small Cap DK er ligeledes på banen med deres respektive regnskaber for det forgangne år i løbet tirsdagen. Mandag sluttede aktierne henholdsvis 1,6 pct. højere i 0,88 kr. og 0,7 pct. lavere i 74 kr.

KONKURRENTNYT TIL ØRSTED

Investorerne i energiselskabet Ørsted har desuden fået nyt fra den norske konkurrent Statoil, der nu går ind på det polske marked for havvind. Selskabet har indgået en aftale om at købe halvdelen af to offshore-vindmølleparker i Østersøen af Polenergia.

Projekterne, der går under navnene Baltyk Srodkowy II og Baltyk Srodkowy III, er stadig i den tidlige udviklingsfase. Planen er, at de får en kapacitet på 1200 megawatt (MW) og kan levere strøm til mere end 2 mio. polske husholdninger, oplyser Statoil i en pressemeddelelse.

Danske Ørsted sluttede mandag 0,8 pct. lavere i 364,80 kr.

Novozymes fik mandag sænket sin anbefaling til »undervægt« fra »neutral« af JPMorgan, og i en analyse forklarer finanshuset beslutningen med, at den danske aktie ser ud til at blive handlet til en høj pris sammenlignet med de nærmeste konkurrenter inden for specialkemi.

Aktien sluttede dog 0,1 pct. højere i 307,40 kr. Siden årsskiftet er aktien imidlertid bakket med 13,3 pct.

/ritzau/FINANS