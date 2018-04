Aktier: Nordea og Novozymes til bunds i negativt marked

Skuffende regnskaber har onsdag middag presset Nordea og Novozymes til bunds i et generelt negativt C25-indeks, der - på linje med de europæiske kolleger - generes af, at den toneangivende amerikanske rente har passeret den psykologiske grænse på 3,0 pct.

Det samlede eliteindeks ligger ved middagstid i 1105,83 eller 0,8 pct. lavere en tirsdagens slutniveau, efter at indekset lagde ud med et fald på 0,3 pct. i den indledende handel.

- Vi ser svaghed på tværs af hele Europa og i USA i går. Den tiårige amerikanske rente krydsede den psykologiske grænse på 3 pct., og det er det, der gør, at markederne falder, konstaterer børsmægler Nicolaj Holmsgaard i ABG Sundal Collier.

NORDEA SMITTER AF

Nordea fik i første kvartal et nettooverskud på 820 mio. euro mod ventet 774 mio. euro ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. Der var i samme kvartal sidste år et nettooverskud til aktionærerne på 844 mio. euro. Nettorenteindtægterne faldt til 1053 mio. euro mod ventet 1070 mio. euro ifølge estimaterne. I første kvartal 2017 var nettorenteindtægterne 1197 mio. euro.

- For Nordea ser vi igen et lidt halvsvagt regnskab, hvis vi ser det fra en dansk vinkel. Overordnet ser vi fra kvartal til kvartal, et fald på 7 pct. i renteindtægter i Danmark i personal banking. Og det er noget, vi bider mærke i. Og der er også en stor nedskrivning på en dansk erhvervskunde. Det kan give afsmitning, mener Nicolaj Holmsgaard.

Han peger på, at også dagens tidlige regnskab fra svenske Handelsbanken faldt ud til den skuffende side.

Nordea-aktien falder 3,5 pct. til 61,56 kr., mens kollegerne Danske Bank og Jyske Bank ligger henholdsvis 1,5 pct. lavere i 222,40 kr. og 1,6 pct. lavere i 370,80 kr.

Uden for C25-indekset har Sydbank leveret sit eget bidrag til den generelt negative stemning over for bankerne i onsdagens aktiemarked med et kvartalsregnskab med tilbagegang i handelsindtægterne og en flad udvikling i basisindtægterne.

Bankens aktier falder 1,2 pct. til 240 kr.

SKUFFENDE VÆKST I NOVOZYMES

Novozymes fik i første kvartal et overskud af den primære drift (EBIT) på 1016 mio. kr. og et nettoresultat på 807 mio. kr. eller nogenlunde som ventet af analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates før regnskabet. Men den organiske vækst på 2 pct. ramte blot det halve af det ventede i markedet.

- På Novozymes så vi lidt svaghed på toplinjen, og så gjorde de det lidt bedre på profitabiliteten. Men hvorfor den lige faldt så meget under "conference -call'et", det er vi ærlig talt lidt usikre på. I forhold til estimaterne ser vi ikke de helt store afvigelser. Det er 1-2 pct. ringere på toppen, men 1 pct. bedre på profitabiliteten, mener Nikolaj Holmsgaard.

Men måske var der lidt negativt nyt om selskabets vækstforventninger, funderer han.

Aktien falder 3,4 pct. til 298,60 kr. efter et kortvarigt dyk på 7 pct. under telekonferencen.

Øverst i C25 ligger onsdag middag Lundbeck med et plus på 0,8 pct. til 348,10 kr. og Vestas med et løft på 0,6 pct. til 407,40 kr. For Lundbecks vedkommende sker det uden selskabsspecifikt nyt, mens Vestas har oplyst, af joint venture-selskabet MHI Vestas har vundet en ordre på 224 megawatt (MW) til vindparken Northwester 2 ud for Belgiens kyst.

PRES PÅ FLSMIDTH

Blandt de øvrige C25-aktier er der tilbagegang på 1,9 pct. til 371,90 kr. for FLSmidth, efter at flere af selskabets konkurrenter fra morgenstunden har aflagt regnskaber.

Metso og Outotec solgte mere end ventet i årets første tre måneder, mens svenske Atlas Copcos toplinje endte under analytikernes forventninger. FLSmidth-aktien falder 0,6 pct. til 376,80 kr.

Mærsk har fået sænket kursmålet af tyske Mainfirst til 13.000 kr. fra 13.800 kr. Anbefalingen lyder dog fortsat på "outperform", men B-aktien falder 0,7 pct. til 9416 kr.

Omvendt har Jyske Bank hævet kursmålet for William Demant til 175 kr. fra 160 kr., men aktien falder 0,3 pct. til 234,80 kr.

Der fragår onsdag udbytte i Royal Unibrew på 8,90 kr., som falder 2,1 pct. - eller 8,80 kr. - til 406,40 kr.

Hos Athena Investments lyder udbyttet på 0,25 kr., og aktien falder 4,1 pct. til 8,44 kr. - mens Columbus-aktien falder 1,8 pct. - svarende til 0,26 kr. kr. - på dagen, hvor retten til et udbytte på 0,12 kr. fragår.

/ritzau/FINANS