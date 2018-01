Aktier: Nordea kan komme i fokus i svagt stigende åbning

Nordea kan få en del opmærksomhed, men ikke af den positive slags efter at have fået sænket kursmål efter et skuffende regnskab.

I USA lukkede S&P 500 og Dow Jones med rekorder. Stigningerne kom trods kommentarer fra præsident Donald Trump om, at han, i kontrast til finansminister Steven Mnuchin, ønsker en stærk dollar. Til gengæld endte Nasdaq-indekset dagen med et lille drop på under 0,1 pct.

De asiatiske markeder ligger blandet, men er tæt på rekord. De amerikanske futures ligger med stigninger på omkring 0,1-0,3 pct. En styrkelse af dollar kan give medvind til de europæiske aktiebørser fredag.

Torsdag endte med den ringeste dag i år med et fald for C25 på 1,6 pct. til 1142,07.

KEDELIGT REGNSKAB SÆNKER KURSMÅL

Torsdagens skuffende regnskab fra den nordiske storbank har fået amerikanske JPMorgan og Norske DNB til at sænke deres kursmål for bankaktien.

JPMorgan er gået hårdest til værks og har skåret lige over 5 pct. af sit kursmål. Banken sigter nu efter, at Nordea-aktien bevæger sig mod 71,24 kr. mod tidligere 75,12 kr. Det berettiger uændret til anbefalingen "neutral".

I DNB er kursmålet for Nordea skåret til 81,19 kr. fra tidligere 83,34 kr. Her er anbefalingen "køb". Torsdag faldt Nordea 4 pct. til 72,96 kr.

Også SHB sænker kursmålet - til 99 svenske kr. fra 104 svenske kr.

LÆS MERE : Torsdagens aktier: Vestas og Nordea i bunden af dybrødt C25

Anderledes positivt ser det ud for forsikringsselskabet Topdanmark, der torsdag offentliggjorde et stærk regnskab for fjerde kvartal. Aktien steg torsdag 8,9 pct. til 283,60 kr.

Regnskabet har fået Nordea til at hæve anbefalingen til "hold" fra "sælg".

Medicobanca og DNB ser også en aktie i god gænge, og hæver kursmålet for Topdanmark. Italienske Medicobanca sætter kursmålet til 300 kr. fra 286 kr. Norsk DNB hæver også til 300 kr. mod 260 kr. tidligere.

Medicinalgiganten Novo Nordisk har fået hævet kursmålet til 387 kr. fra 350 kr. af Nordea.

DANSKE BANK IKKE LÆNGERE SIGTET

Danske Bank er ikke længere sigtet i en fransk sag om hvidvask af penge gennem sin afdeling i Estland. Det skriver banken i en fondsbørsmeddelelse, efter at den 11. oktober 2017 blev sigtet ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris i forbindelse med efterforskning af mistanke om hvidvask forbundet med transaktioner udført af kunder i Danske Bank Estland i perioden 2008- 2011.

Torsdag lukkede banken i 238,60 kr. efter et fald på 2,8 pct.

TDC kan også komme i fokus, efter der fredag morgen er kommet regnskab fra konkurrenten Telia. Det svenske selskab mistede 4000 danske mobilkunder i tredje kvartal i forhold til året før. Den danske forretning gav et justeret driftsresultat, EBITDA, på 211 mio. svenske kr. mod 199 mio. svenske kr. i samme periode sidste. år

TDC faldt torsdag med 0,1 pct. til 39,65 kr.