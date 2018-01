Aktier: Nordea bundskraber i rødt C25 efter regnskabsskuffelse

Regnskabsaktuelle NNIT er omvendt i god gænge, efter at it-selskabet har leveret en stærk afslutning på fjerde kvartal, hvor omsætningen og bundlinjen steg sammenlignet med sidste år.

Det danske eliteindeks, C25, er badet i rødt kort efter børsåbningen, hvor kun Nets er i plus. Samlet falder indekset 0,9 pct. til 1149,51, og det følger i kølvandet på onsdagens fald på 0,5 pct.

NORDEA-TOPCHEF ER IKKE TILFREDS

Nordea har fra morgenstunden offentliggjort et regnskab for fjerde kvartal, der skuffede stort set over hele linjen. Bankens nettooverskud landede i kvartalet på 629 mio. euro mod ventet 683 mio. euro blandt analytikerne ifølge estimater fra Ritzau Estimates. I samme kvartal sidste år tjente Nordea 1024 mio. euro.

Det er ikke kun analytikerne, der er skuffede over resultatet, og i regnskabet fortæller koncernchef Casper von Koskull, at han ikke er tilfreds med resultatudviklingen i den sidste del af 2017.

De samlede indtægter faldt til 2228 mio. euro i fjerde kvartal af 2017 fra 2588 mio. euro i samme periode året før. Til sammenligning havde analytikerne ifølge data fra Ritzau Estimates sat næsen op efter 2364 mio. euro på denne post.

»Regnskabet er til den svage side for at sige det mildt. Specielt toplinjen skuffer på stort set alle indtægtsposter«, siger Mikkel Emil Jensen, analytiker i Sydbank, og han ser det som et udtryk for lavere udlån og handelsindtægter samt pres fra de ændrede regnskabsprincipper for den baltiske forretning - Luminor.

Nordea-aktien falder 3,6 pct. til 75,98 kr.

NNIT KLAR MED REGNSKAB

It-selskabet NNIT havde fremgang på både top- og bundlinjen i de sidste tre måneder af 2017, viser regnskabet for fjerde kvartal torsdag morgen. Omsætningen landede på 812 mio. kr., hvilket er en stigning fra 768,9 mio. kr. i fjerde kvartal af 2016.

Nettoresultatet steg desuden til 86 mio. kr. fra 72,2 mio. kr. i samme periode af 2016. I 2018 venter NNIT nu også en omsætningsvækst i faste valutakurser på 4-7 pct. og en overskudsgrad på omkring 10-15 pct., fremgår det af regnskabet.

Aktien stiger 2 pct. til 182,80 kr.

Også Topdanmark præsenterer regnskab for fjerde kvartal torsdag. Tallene lander ved middagstid, og for hele 2017 venter det danske forsikringsselskab et resultat på 1,5-1,6 mio. kr. efter skat men før afløbsresultatet for fjerde kvartal.

Combined ratio ventes desuden at være omkring 85, ligeledes før afløbsresultatet i fjerde kvartal.

Forsikringsaktien falder 1,1 pct. til 281,60 kr. forud for regnskabet.

BYGE AF KURSMÅLSÆNDRINGER

Pandora er blevet set efter i sømmene af amerikanske Morgan Stanley, der sænker anbefalingen til »ligevægt« fra »overvægt«. Samtidig er kursmålet skåret til 700 kr. fra 900 kr., viser data fra Bloomberg News.

Aktien dykker 1,8 pct. til 585,60 kr.

Den schweiziske storbank UBS har genindledt analysedækning af både Genmab og Lundbeck. For Genmabs vedkommende er det blevet til en købsanbefaling med et kursmål på 1400 kr., mens Lundbeck må nøjes med en neutral anbefaling og et kursmål på 330 kr., viser data fra Bloomberg News.

Genmab-aktien falder dog 0,6 pct. til 1107,50 kr. torsdag, mens Lundbeck går 1 pct. tilbage til 316,40 kr.

Bygen af kursmål har også ramt ALK-Abelló, der får reduceret kursmålet af Kempen til 850 kr. fra tidligere 960 kr. Anbefalingen er det samme som før - nemlig "neutral". Aktien starter 0,4 pct. lavere i 807 kr.

Modsat får Scandinavian Tobacco Group løftet kursmålet af JPMorgan til 132 kr. fra 122 kr., mens anbefalingen er uændret "overvægt". Aktien falder 0,3 pct. til 119,70 kr.

I løbet af dagen er også Glunz og RTX klar med regnskabstal for henholdsvis andet og første kvartal af regnskabsåret 2017/18.