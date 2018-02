Aktier: NKT snubler efter svag prognose - SAS vinder højde

NKT får en hård medfart tirsdag i kølvandet af selskabets regnskab for fjerde kvartal, der indeholdt afdæmpede forventninger til indeværende regnskabsår. Modsat er SAS flyvende efter et regnskab, der viser, at lønsomheden i flyselskabet er på vej op.

C25-indekset ligger efter et kvarters handel til et fald på 0,5 pct. til 1156,21, efter fald i hovedparten af de danske eliteaktier. Dermed går det danske aktiemarked også mod strømmen i det meste af Europa. Eksempelvis ligger det tyske og franske marked marginalt højere oven på nye stigninger i USA mandag.

Herhjemme falder NKT hele 14,3 pct. til 204,60 kr. oven på årsregnskabet.

Fokus har efter en periode med manglende ordrer for i år koncentreret sig om, hvordan forventningerne til 2018 ser ud. Og her skuffer NKT med et driftsresultat (EBITDA) i kabelforretningen på ca. 90-110 mio. euro. Det er noget under det estimat på 130-150 mio. euro, som Jyske Bank på forudså, at NKT ville spille ud med.

POSITIV OVERRASKELSE FRA SAS

SAS' regnskab for første kvartal af det skæve regnskabsår overrasker til gengæld positivt med et langt mindre underskud end ventet. Og SAS fastholder forventningerne om et overskud før skat og engangsposter på 1,5 til 2,0 mia. svenske kr.

I første kvartal var der underskud på denne post på 373 mio. svenske kr. svarende til næsten en halvering i forhold til året før.

»Det er et resultat, der er væsentligt stærkere, end jeg havde regnet med. Selv om indtægterne er svagere, så viser omkostningsposterne, at SAS er blevet mere tilpasningsdygtig,« vurderer Jacob Pedersen, der havde estimeret et underskud, der var omkring 300 mio. svenske kr. større, end SAS leverede.

Belønningen fra aktiemarkedet er en kursstigning på 8,6 pct. til 16,55 kr. i den indledende handel tirsdag.

Tilbage blandt C25-aktierne er pres på Danske Bank. Berlingske Business kan tirsdag fortælle, at en whistleblower i Danske Bank i 2013 advarede top-ledelsen om, at den russiske præsident Putins familie brugte banken til hvidvask.

Danske Bank-aktien falder 2,2 pct. til 244,70 kr.

SIEMENS GAMESA OVERHALER VESTAS

Siemens Gamesa har ifølge analysefirmaet Bloomberg New Energy Finance, BNEF, overtaget pladsen som verdens største vindmølleproducent fra Vestas, efter at det spansk-tyske selskab sidste år fusionerede og idriftsatte land- og havvindmøller med en samlet kapacitet på 9,52 gigawatt.

Men isoleret set på landmøller var Vestas dog fortsat størst. Vestas stiger tirsdag 0,5 pct. til 450,50 kr.

Senere tirsdag kan der ventes regnskaber fra Jeudan og Veloxis Pharma. Ejendomsselskabet stiger 0,3 pct. til 798 kr., og Veloxis ligger 0,3 pct. højere i 0,89 kr.

Banknordik, der gjorde status for 2017 fra morgenstunden, falder med 0,5 pct. til 108,50 kr.