Aktier: NKT skraber bunden i rødt C25

Kun Vestas og Jyske Bank kan notere grønne tal, vindmøllegiganten stiger 0,7 pct., mens Jyske Bank stiger 0,2 pct. C25-indekset falder 1,1 pct. til 1149,41.

Anne Sophie Riis, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier, vurderer, at investorerne er afventende indtil den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, nye chef, Jerome Powell, skal holde sin halvårlige tale i Kongressen, hvor han giver sit syn på udviklingen og pengepolitikken i USA.

»Det startede okay op, men senere skal Powell holde sin tale. Så investorerne er lidt afventende, i forhold til hvad der kommer til at ske,« siger Anne Sophie Riis til Ritzau Finans.

NKT SKRABER BUNDEN

I bunden af C25-indekset ligger NKT, der har fået en hård medfart, efter at selskabet kom med regnskab for fjerde kvartal tirsdag.

Fokus har efter en periode med manglende ordrer for i år koncentreret sig om, hvordan forventningerne til 2018 ser ud.

Og her skuffer NKT med forventninger om et driftsresultat (EBITDA) i kabelforretningen på cirka 90-110 mio. euro. Det er noget under det estimat på 130-150 mio. euro, som Jyske Bank forudså, at NKT ville spille ud med.

NKT-aktien falder ved middagstid 12,2 pct. til 209,80 kr. Det er primært forventningerne til 2018, der får aktien til at dale, vurderer Anne Sophie Riis.

»Der er højere omkostninger, ordrebogen ligger anderledes end ventet, det ser ikke ud til, at det kun er et 2018-issue, men det kommer også til at gå ind i 2019.«

»Så der kommer voldsomme estimatrevideringer på baggrund af regnskabet i dag - både for 2018 og 2019. Så der er ikke rigtig noget at se frem til som investor,« siger Anne Sophie Riis.

INVESTORERNE REAGEREDE GODT PÅ SAS-REGNSKAB

Der har også været regnskab fra SAS tirsdag morgen, og flyselskabets tal for første kvartal af det skæve regnskabsår overraskede positivt med et langt mindre underskud end ventet.

I første kvartal var der et underskud før skat og engangsposter på 373 mio. svenske kr. svarende til næsten en halvering i forhold til året før.

SAS fastholder forventningerne om et overskud før skat og engangsposter på 1,5 til 2,0 mia. svenske kr. for hele året.

»Det er et resultat, der er væsentligt stærkere, end jeg havde regnet med. Selv om indtægterne er svagere, så viser omkostningsposterne, at SAS er blevet mere tilpasningsdygtig,« vurderer aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, der havde estimeret et underskud, der var omkring 300 mio. svenske kr. større, end SAS leverede.

SAS-aktien stiger ved middagstid tirsdag 7,1 pct. til 16,30 kr.

JEUDAN SPÅR ET STÆRKT 2018

Ejendomsselskabet Jeudan kom også med regnskab tirsdag formiddag. Jeudan leverede, som selskabet havde ventet for regnskabsåret 2017.

LÆS MERE : Aktier: Vestas og Genmab går til tops i positivt marked

Jeudan landede en omsætning på 1333 mio. kr. mod 1237 mio. året før, mens driftsoverskuddet før værdireguleringer, EBVAT, steg til 609 mio. kr. fra 606 mio. kr. Aktien falder 1 pct. til 788 kr.

Jeudan ser frem mod et stærkt 2018, hvor der ventes at åbne sig muligheder for selskabet, vurderer den administrerende direktør, Per Hallgren.

»Vi nåede det, vi havde lovet, og lidt reguleringer af ejendomme og gæld gjorde, at vi nærmede os et resultat på 1 mia. kr. og sendte vores egenkapital op over 6 mia. kr.,« siger han til Ritzau Finans.