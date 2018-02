Aktier: NKT og SAS blander sig i positiv handelsstart

Begge selskaber aflægger regnskab, omend det er for 1 kvartal og fjerde kvartal henholdsvis.

Men generelt er der lagt op til en positiv start, idet de amerikanske aktier fortsatte de gode takter efter dansk lukketid mandag, hvor C25-indekset lukkede med en stigning på 0,8 pct. i 1161,94.

I USA sluttede de store aktieindeks med plusser på mellem 1,1 pct. og 1,6 pct., og selv om futuresmarked står til at kappe 0,2 pct.point af stigningen, er der stadig plads til positive takter på de europæiske aktiebørser.

Udviklingen er tirsdag afspejlet i store dele af de asiatiske aktiebørser, og futures indikerer, at de positive tendenser vil ramme i Europa med mindre stigninger.

Den tyske DAX-future stiger 0,1 pct., mens den britiske FTSE-future stiger 0,2 pct.

NKT har offentliggjort regnskab for fjerde kvartal 2017. Fokus har grundet en periode med manglende ordrer koncentreret sig om, hvordan forventningerne til 2018 ser ud. Og her venter NKT en kabelforretnings-omsætning på 1,0-1,1 mia. euro og et driftsresultat (EBITDA) på ca. 90-110 mio. euro.

I fjerde kvartal var omsætningen i kabel 282 mio. euro svarende til en stigning på 47 pct. fra året før. Driftsresultatet blev på 34 mio. euro.

NKT faldt mandag 0,3 pct. til 238,60 kr.

POSITIV OVERRASKELSE FRA SAS

SAS' regnskab for første kvartal af det skæve regnskabsår overrasker positivt med et langt indre underskud end ventet. Og SAS fastholder forventningerne om et overskud før skat og engangsposter på 1,5 til 2,0 mia. svenske kr.

I første kvartal var der underskud på denne post på 373 mio. svenske kr. svarende til næsten en halvering i forhold til året før.

SAS lukkede mandag med en stigning på 2,3 pct. til 15,24 kr.

Danske Bank kan tiltrække sig uønsket opmærksomhed, efter at Berlingske Business tirsdag kan fortælle, at en whistleblower i Danske Bank i 2013 advarede top-ledelsen om, at den russiske præsident Putins familie brugte banken til hvidvask.

Danske Bank steg 0,6 pct. mandag til 250,10 kr.

SIEMENS GAMESA OVERHALER VESTAS

Siemens Gamesa har ifølge analysefirmaet Bloomberg New Energy Finance, BNEF, overtaget pladsen som verdens største vindmølleproducent fra Vestas, efter at det spansk-tyske selskab sidste år fusionerede og idriftsatte land- og havvindmøller med en samlet kapacitet på 9,52 gigawatt.

Men isoleret set på landmøller var Vestas dog fortsat størst. Vestas lukkede mandag med et plus på 0,3 pct. i 448,20 kr.

Ejendomsselskabet Jeudan kommer med regnskab for fjerde kvartal. Koncernen venter driftsresultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på 600 mio. kr. på baggrund af en nettoomsætning på 1300 mio. kr.

Jeudan, der har mange solide regnskaber bag sig, sluttede mandag i 796 kr. efter en stigning på 0,5 pct.

Banknordik har fremlagt fjerdekvartals-regnskab tirsdag morgen. Banken levede op til den høje ende af forventningerne med er et resultat for 2017 før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat på 187 mio. kr. Forventningerne lød på 160-200 mio. kr.

Aktien steg mandag 0,9 pct. til 109 kr.

Biotekselskabet Veloxis Pharma kommer med regnskab for fjerde kvartal, hvor der ventes et driftsunderskud på mellem 10 og 15 mio. dollar.

Veloxis Pharma-aktien øgede 0,8 pct. til 0,88 kr. mandag.