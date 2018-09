Aktier: Nike sendt ned af kontroversiel kampagne i rødt marked

S&P 500-indekset falder med 0,2 pct. i den tidlige handel, mens både Nasdaq- og Dow Jones-indekset ligger 0,3 pct. lavere kort efter åbningen i New York.

Markedsdeltagerne ser stadig med bekymring på den seneste udvikling i handelskonflikten mellem USA og henholdsvis Canada og Kina. Præsident Donald Trump sagde i sidste uge, at han ønsker at indføre en ny told på massevis af kinesiske varer.

- Øverst på handlernes dagsorden denne uge er handelsstriden mellem Kina og USA og Canada-forhandlingerne, som begge truer med at eskalere, samt også et efterspil, idet Argentinas sparemanøvrer ryster udviklingsmarkederne, siger analytiker Dean Popplewell fra Oanda til Reuters.

Nike-aktien falder 2,2 pct., efter at den tidligere San Fransisco 49'ers quarterback Colin Kaepernick, har afsløret, at han er med i en ny reklamekampagne fra sportsudstyrskæmpen, skriver Bloomberg. Valget af Kaepernick er kontroversielt blandt konservative amerikanere, fordi han i 2016 som den første spiller valgte at knæle under nationalsangen i protest mod politivold mod afroamerikanere.

De finansielle markeder i USA holdt mandag lukket på grund af Labor Day, hvor arbejdsbevægelsen bliver fejret.

Fredag lukkede aktiemarkederne i USA med små udsving målt på de ledende aktieindeks. S&P 500-indekset gik op med marginale 0,01 pct., mens det smallere Dow Jones-indeks tabte omkring 0,1 pct. Bedst gik det for det it- og teknologitunge Nasdaq-indeks, som sluttede knap 0,3 pct. højere.