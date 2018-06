Aktier: Nike og banker fører an i positiv start

Desuden er Nike kommet flyvende ud af starthullerne fra dagens begyndelse efter torsdagens regnskab fra sportudstyrsproducenten.

Efter ti minutters handel ligger det brede S&P 500-indeks 0,5 pct. højere, Dow Jones-indekset stiger 0,7 pct. og Nasdaq-indekset kan notere et plus på 0,6 pct. Dermed følger de amerikanske børser i hælene på børserne i Europa, hvor EU-landenes aftale på migrantområdet har dæmpet frygten for politiske spændinger.

MILLIARDUDLODNINGER UNDERVEJS

Markedsdeltagerne har speciel opmærksomhed rettet mod bankerne, efter at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, torsdag aften offentliggjorde anden og sidste del af årets stresstest af de største banker i USA.

Efter gennemgangen besluttede Federal Reserve at påbyde seks af bankerne ikke at hæve deres udbytter eller aktietilbagekøb, for at sikre at de fortsat har tilstrækkelig med kapital til at kunne modstå et "økonomisk chok".

Goldman Sachs og Morgan Stanley blev ifølge CNBC blandt andet tvunget til at holde deres "pay-out" til aktionærerne på rundt regnet samme niveau som sidste år, mens konkurrenter som JPMorgan Chase og Citigroup fik grønt lys til at øge udlodningerne til deres aktionærer.

- Efter stress-testene meddelte nationens fire største udlånere - JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo og Citigroup - at de vil distribuere mere end 110 mia. dollar gennem udbytter og aktietilbagekøb, hvilket løftede deres aktier (i eftermarkedet, red).

- Selv aktierne i Goldman Sachs og Morgan Stanley, som blev hindret i at øge deres samlede udlodninger, steg i formarkedet fredag, skriver Bloomberg News.

JPMorgan og Bank of America har startet dagen med stigninger på henholdsvis 1,7 og 1,5 pct., American Express ligger 2 pct. højere, mens Goldman Sachs må nøjes med et plus på 0,5 pct. og Morgan Stanley på 0,6 pct.

NIKE TOPPER I DOW JONES

Den amerikanske producent af sportstøj- og udstyr Nike topper dog i Dow Jones-indekset med en stigning på 10,7 pct. efter torsdagens regnskab, der kom efter børslukketid. Her lovede Nike at købe egne aktier tilbage for yderligere 15 mia. dollar, og samtidig viste selskabets regnskab for fjerde kvartal en stærkere udvikling end ventet.

Forud for fredagens åbning kom der også regnskab fra den New York-baserede øl-, vin- og spiritusproducent Constellation Brands, der kom ud af fjerde kvartal med et overskud på 743,8 mio. dollar. Det svarer justeret for engangsposter til en indtjening på 2,20 dollar per aktie, hvilket var lavere end ventet og sender aktien ned med 6,6 pct. fra start.