Aktier: Neutralt C25 med Vestas i fortsat fald og Mærsk i plus

Og grundtonen i markedet er positiv, mener aktiestrateg i Formuepleje Otto Friedrichsen.

»Vi har haft en rigtig fin start på aktieåret med rekorder i USA, rekorder i Asien og et dansk marked, der forsøger at følge med. Vi har Japan, der åbner i dag efter en ferieperiode og stiger 3 pct., og Kina er også ganske fornuftig med nogle PMI-tal her i morges, der i vid udtrækning understøtter den udvikling, vi ser andre steder. Et synkront opsving,« sammenfatter Otto Friedrichsen.

For december er forventningsindekset PMI for den kinesiske servicesektor målt til 53,9 mod økonomernes forventning om et indeks på 51,8 ifølge Bloomberg News.

Det synkrone opsving og de kinesiske nøgletal kan være en del af baggrunden for stigningen for Mærsk B-aktien på 1,9 pct. til 11.105 kr. torsdag middag, hvor også FLSmidth er med i toppen af eliteindekset med et plus på 1,2 pct. til 376,50 kr.

»Kina er verdens næststørste økonomi, og både Møller og FLSmidth har en eksponering mod Asien. Man skal nok ikke lægge for meget i nøgletallene, men det en overraskende positiv udvikling, vi ser i Kina, og det er stærke tal, vi ser i resten af verden. Det er cykliske selskaber, som selvfølgelig nyder godt af det synkrone opsving, som forhåbentlig på sigt vil støtte de forretninger, som både FLSmidth og Møller driver,« siger Otto Friedrichsen.

ISS IND I VARMEN HOS CARNEGIE.

ISS er også blandt torsdagens grønne aktier med et plus på 0,9 pct. til 244,20 kr., efter at Carnegie har indledt dækning af aktien med en købsanbefaling.

Samtidig lyder kursmålet på 285 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.

VIRKELIGHEDEN MELDER SIG FOR VESTAS

I bunden af C25 falder Vestas 2,0 pct. til 425 kr., efter at aktien onsdag faldt mest blandt C25-aktierne med 1,5 pct. efter en stigning på 2,6 pct. tirsdag, hvor investorerne kvitterede for en stærk ordrestrøm i slutningen af 2017.

»Vestas har haft en fornuftig udvikling op mod årsskiftet, men vi ser nu et 2018, hvor du ikke har periodiseringseffekten op mod årsafslutningen. Så vi er tilbage ved det prispres, som generelt ligger på Vestas og de driftsudfordringer, som, tror jeg, investorerne i væsentlig grad forholder sig til,« siger aktiestrategen i Formuepleje.

Med i den røde del af C25 taber Genmab 0,9 pct. til 1048,50 kr. SEB har sænket kursmålet for Genmab-aktien til 1160 kr. fra 1280 kr., men gentaget anbefalingen "hold".

TCM STØTTES AF BØRSBANKERNE

Blandt sidepapirerne stiger TCM Group 1,5 pct. til 99,50 kr. Både Danske Bank og ABG Sundal Collier, der sammen med Carnegie var med til at børsnotere køkkenproducenten, har indledt dækning af aktien med anbefalingen "køb" og et kursmål på 125 kr.