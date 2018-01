Aktier: Netflix suser frem og når 100 mia. dollar i markedsværdi

S&P 500-indekset falder 0,01 pct. fra start, Dow Jones siver 0,1 pct., mens Nasdaq stiger 0,2 pct.

Netflix er i fokus fra start med en stigning på 12,2 pct., hvilket betyder, at selskabets markedsværdi har krydset 100 mia. dollar. Markedsværdien er nu 110,5 mia. dollar.

Streaminggigantens regnskab for fjerde kvartal blev offentliggjort mandag aften og var ifølge Bloomberg News bedre end ventet, da selskabet fik 8,33 mio. nye kunder i de sidste tre måneder af 2017 mod en ventet tilgang på 6,34 mio.

Der er også fokus på Tesla, da stifter Elon Musk ifølge Bloomberg News har offentliggjort en aggressiv vækstplan, der skal tidoble elbilselskabets markedsværdi i løbet af det næste årti.

En del af planen er, at Elon Musk ikke længere får løn, men derimod kun får aktier, i takt med at kursen stiger. Tesla-aktien stiger 1,6 pct. fra start.

Forud for åbningen har der været regnskaber fra flere giganter.

Teleselskabet Verizon nåede i fjerde kvartal en indtjening på 0,86 dollar per aktie, mens der var ventet 0,88 dollar ifølge Bloomberg News. Til gengæld var omsætningen højere end ventet, og aktien stiger 1,5 pct. fra start.

Der var også fremgang i den underliggende indtjening hos medicinalkoncernen Johnson & Johnson i fjerde kvartal, da overskuddet før særlige poster lød på 1,74 dollar per aktie mod et ventet plus på 1,72 dollar.

Resultatet på bundlinjen er påvirket af en nedskrivning på 13,7 mia. dollar som følge af den nye skattereform, og det betød et minus på 10,7 mia. dollar på de nederste linjer i regnskabet. J&J-aktien falder 1,9 pct. i de første handler.

Der har også været tal fra forbrugsvarekoncernen Procter & Gamble.

Selskabet, der står bag mærker som Gilette, Tampax og Pampers, leverede i andet kvartal 2017/18 et overskud per aktie på 1,19 dollar, hvilket ifølge Bloomberg News overgik forventningen i markedet om et overskud på 1,14 dollar.

Aktien lå positivt i formarkedet, men stemningen er vendt, og den falder 2,9 pct. fra start.