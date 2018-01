Aktier: Negative strømninger overdøver pæne regnskabstal

. De amerikanske aktier er tirsdag - som indikeret i markedet for futures - startet med negative takter for anden dag på stribe.

Dermed følges også tendensen fra Europa og Asien i tirsdagens handel.

Tilbagegangen kommer, efter at alle tre ledende aktieindeks i USA sluttede sidste uge i rekordhøje niveauer, og der er dermed til dels tale om en vis grad af profithjemtagning.

Fra start falder de tre ledende indeks i USA, S&P 500, Nasdaq og Dow Jones, med mellem 0,7 pct. og 1,1 pct.

Blandt enkeltaktierne er regnskabssæsonen fortsat i fokus, og tirsdag er blandt andet medicinalselskabet Pfizer og burgerkæden McDonald's under lup.

Pfizer leverede umiddelbart bedre end ventet, når man måler på bundlinjen, idet medicinalkæmpen fik et justeret overskud på 0,62 dollar per aktie i oktober, november og december sidste år, mens analytikerne havde sigtet efter et plus på 0,56 dollar ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Pfizer melder dog desuden om en hensættelse på 15 mia. dollar til dækning af udgifter de kommende otte år i forbindelse med den nyligt vedtagne skattereform.

Investorerne virker umiddelbart heller ikke begejstrede for resultaterne, idet Pfizer-aktien sendes ned med 1,6 pct. til 38,40 dollar i den tidlige handel.

Også McDonald's kunne fremvise et federe overskud end ventet i sine tal for fjerde kvartal, hvor den justerede indtjening per aktie blev 1,71 dollar, mens analytikerne havde ventet et overskud på 1,59 dollar ifølge estimater fra Bloomberg News.

Samtidig var det sammenlignelige salg på hjemmemarkedet i USA på niveau med det ventede med en fremgang på 4,5 pct. Den samlede omsætning var en spids over forventningerne.

McDonald's-aktien falder trods de pæne tal med 1,1 pct. til 175,84 dollar fra start.

Efter børslukketid venter der desuden et regnskab fra chipproducenten Advanced Micro Devices (AMD). Inden regnskabet falder aktien med 0,8 pct. til 13,22 dollar.

/ritzau/FINANS