Aktier: Nasdaqs sværvægtere i rekordhumør

Nasdaq-indekset steg med godt 0,6 pct. til rekordniveauet 7855. Den teknologitunge børs blev trukket op af plusser og rekorder til flere af sværvægterne i sektoren som Amazon, Facebook og Googles moderselskab.

Samtidig steg det brede S&P 500-indeks med 0,4 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig vandt 0,2 pct.

Stigningerne fortsætter onsdag morgen, hvor de amerikanske indeksfutures ligger med stigninger på godt 0,1 pct.

IKKE EN HØG

Tirsdagens fremgang skyldtes udtalelser fra USA's centralbankchef, Jerome Powell, da han tirsdag morgen vidnede for Senatets bankkomité og her gentog parolen om "gradvise renteforhøjelser", altså to mere i 2018, mens han holdt fast i bankens syn om en solid amerikansk økonomi.

»På den ene side er vi opmærksomme på, at hvis vi hæver renten for langsomt, kan det lede til høj inflation og uhyrligheder på de finansielle markeder. Hvis vi på den anden side hæver renten for hurtigt, kan det svække økonomien, og inflationen kunne være lavere end vores mål gennem længere tid,« sagde Jerome Powell.

Således blev Powell ikke opfattet som høgeagtig på inflationen, hvilket reducerer sandsynligheden for flere renteforhøjelser end de "gradvise".

Det er godt for aktierne, og det fik investorerne til at fokusere på andet end Netflix' skuffende regnskab mandag aften.

NETFLIX SLAP MED SKRÆKKEN

Tirsdagens markeder bød på den baggrund på fremgang til de fleste sektorer i S&P 500-indekset. Råvarer var som i Europa den mest vindende sektor med et plus på 1,3 pct., mens teknologiaktierne og dagligvarer begge steg 0,8 pct. Der var også plus sundhed på 0,5 pct.

I bunden fandt man derimod fast ejendom samt energi og telekommunikation med minusser på 0,4 til 0,6 pct.

På selskabsfronten var der først og fremmest fokus på Netflix. Selskabet faldt så meget som 14 pct. i eftermarkedet mandag, da regnskabet for andet kvartal viste en skuffende vækst i antallet af kunder, ligesom selskabet lovede færre nye kunder i tredje kvartal end ventet.

»Alle vidste, at dagen, hvor Netflix skuffede på de kvartalsmæssige abonnementsforventninger, en dag ville komme. For de, der ønskede et indgangspunkt, her er det,« skrev Todd Juenger, analytiker hos Bernstein, ifølge Bloomberg News.

Og det gjorde investorerne åbenbart, for i den ordinære handel tirsdag faldt aktien kun 5,2 pct. til 379,48 dollar, selv om den fra morgenstunden lagde ud med en kurs på 344 dollar.

REKORDER I TEKNOLOGI

Mens Netflix alligevel bakkede, så gik andre teknologiselskaber op og tog rekorder hjem.

Amazon steg tirsdag med 1,2 pct. til 1843,93 dollar for en aktie. Det var femte rekorddag i træk, og aktien er nu steget næsten 60 pct. i år.

Alphabet, der er Googles moderselskab, vandt tirsdag 1,4 pct. Aktien sluttede i 1213,08 dollar. Det var den tredje rekordlukning i juli.

For Facebooks vedkommende gik aktien frem med 1,3 pct. til 209,99 dollar, efter et lille tilbagefald mandag, mens sidste uge bød på to rekorder.

Facebooks aktie er steget med næsten 20 pct. i år trods forårets dataskandale, som tvang topchef Mark Zuckerberg til at vidne for kongressen i USA og for EU-Parlamentet i Europa. Siden den seneste bund i marts er Facebooks aktionærer blevet 40 pct. rigere.

REGNSKABER I FOKUS

Tirsdag bød også på flere store kvartalsregnskaber fra Dow Jones-selskaber.

Storbanken Goldman Sachs klarede sig umiddelbart bedre end ventet med samlede indtægter og et overskud over konsensus. Det blev dog ikke til den store belønning til banken, som også annoncerede, at dens mangeårige og respekterede topchef Lloyd Blankfein træder tilbage. Investorerne bed nemlig mærke i stigende omkostninger og et større fald i handelsindtægterne.

Aktien i Goldman Sachs faldt 0,2 pct.

Medicinalkæmpen Johnson & Johnson blev derimod belønnet for sit kvartalsregnskab, der ligesom Goldmans viste en større omsætning og bedre indtjening end ventet på Wall Street. Aktien steg med 3,5 pct.

Endelig var sygekassen UnitedHealth ude med tal for andet kvartal. Igen bedre end ventet, men en opjustering fra selskabet var ikke stor nok for investorerne, som sendte aktien i minus med 2,6 pct.