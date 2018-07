Aktier: Nasdaq trodsede handelskrig og trak markedet op

Sidst på eftermiddagen vendte stemningen dog rundt, og dermed kunne aktierne starte ugen, juli og kvartalet med plusser.

Det brede S&P 500-indeks steg med 0,3 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig vandt 0,2 pct. Teknologitunge Nasdaq var først til at vende minus til plus og endte dagen i positivt terræn med en gevinst på 0,8 pct.

Stemningen er lidt mere ulden tirsdag morgen. De amerikanske indeksfutures ligger med små udsving rundt om nulpunktet.

DET UKENDTE FYLDER MEST

Handelskrigen var i forgrunden af investorernes bekymring mandag, da USA's præsident, Donald Trump, i weekenden i en udtalelse til Fox News sagde, at EU er mindst ligeså slem som Kina, og samtidig truede EU med nye toldsatser, hvis USA gør alvor af Trumps trusler om at lægge ny told på bilimport fra de 28 medlemslande.

»Markedet handler på nyheder, men jeg tror, at det ukendte formentlig er den største faktor,« siger Rich Guerrini, administrerende direktør i PNC Investments, til The Wall Street Journal.

I Tyskland knagede regeringssamarbejdet også, da indenrigsminister Horst Seehofer fra CSU frem til sent mandag truede kansler Angela Merkel fra CDU med at forlade regeringen, hvis ikke asylpolitikken blev strammet. Også det spædede til usikkerheden på de globale markeder mandag.

COMEBACK TIL TECH

I S&P 500-indekset var der det meste af mandagen rødt for alle sektorer på nær den defensive forsyningsbranche, der anvendes som sikker havn af aktieinvestorerne. Ud på eftermiddagen vendte teknologiselskaberne dog rundt, ligesom finansaktierne også gik op.

Teknologisektoren steg med 1,0 pct., hvilket var trukket af plusser til blandt andet Microsoft, Facebook, Twitter og Googles moderselskab, Alphabet. De fire aktier vandt 1,4 pct., 1,5 pct., 3,0 pct. og 1,1 pct. Der var dog også plusser til andre softwareselskaber end Microsoft, da salesforce.com og Oracle vandt henholdsvis 3,0 pct. og 2,0 pct.

Forsyningssektoren steg med 0,8 pct., mens finans endte med plus på 0,7 pct.

Energisektoren lå derimod i bunden med et fald på 1,6 pct., da olieprisen mandag trak sig med 0,3 pct. i USA. Ellers var der også minusser på omkring 0,5 pct. i brancherne råvarer, dagligvarer og fast ejendom.

I Dow Jones var det da også olieselskabet Chevron, som trak mest ned med et minus på 1,7 pct., mens Walmart, 3M og Nike også hørte til dem, som kostede indekset. For Nikes vedkommende var der tale om et fald på 1,7 pct., efter en gevinst fredag på 11,1 pct., da selskabets kvartalsregnskab viste solid fremgang.

Omvendt trak Goldman Sachs op med et plus på 1,2 pct., ligesom Apples plus på 1,1 pct. understøttede indekset.

SKEPTIKERNE VANDT OVER TESLA

På selskabsfronten var Tesla i fokus. Selskabet meldte i weekenden ud, at man har nået sit produktionsmål for Model 3 på 5000 biler i sidste uge af juni, og samtidig lovede selskabet at nå 6000 om ugen i slutningen af august. Model 3 har været ramt af leveringsproblemer siden lanceringen for cirka et år siden.

Investorerne fejrede det med en indledende stigning på 6,4 pct., men til sidste vandt skeptikerne og sendte aktien i minus for mandagen med 2,3 pct.

»Vi ser ikke denne produktionsrate som operationelt eller finansielt bæredygtigt,« siger Efraim Levy, analytiker hos CFRA Research, som ifølge Bloomberg har sænket sin anbefaling af aktien i Tesla til "sælg".

I S&P 500 tabte Wynn Resorts mest, da nye tal for kasinoomsætningen på øen Macau generelt skuffede med 12,5 pct. i juni mod ventede 16 pct. Aktien smed 7,9 pct., mens Melco og MGM Resorts også faldt med henholdsvis 10,6 pct. og 3,0 pct.

Der var også nedtur for biotekselskabet MiMedx, da selskabets to topchefer trak sig, fordi selskabet efterforskes af de føderale myndigheder, og fordi man skal aflægge nyt regnskab. Aktien faldt 38,5 pct.