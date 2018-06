Aktier: Nasdaq tog endnu en rekord

De amerikanske aktier var overordnet i plus torsdag målt på det brede S&P 500-indeks, selv om det smallere Dow Jones lod sig trække i minus. For teknologiaktierne var der tale om endnu en dag med optur, og Nasdaq tog endnu en lukkerekord.

S&P 500-indekset steg med 0,3 pct., mens Dow Jones, som blot har 30 aktier i sig, faldt med 0,1 pct. Nasdaq sluttede for ottende gang ud af de seneste ti handelsdage med et plus. Indekset gik op med 0,9 pct. og lukkede i 7761, hvilket var rekord.

Fredag morgen er udviklingen mere negativ. De amerikanske aktiefutures falder med 0,1-0,2 pct.

BETRYGGENDE CENTRALBANKER

Den overordnede positive stemning torsdag skulle findes i signalerne fra de to vigtige centralbanker. Onsdag løftede Federal Reserve i USA som ventet sin rente, samtidig med at den kom mere på linje med markedet og nu indikerer to forhøjelser mere i år. Torsdag kunne ECB så følge i sporet og fortælle, at renteforhøjelser i Europa bliver tidligst i efteråret 2019, men at økonomien nu er så god, at man kan stoppe med tilbagekøb af obligationer ved udgangen af året.

- Federal Reserve og ECB og andre centralbanker har taget markedet med til nye steder, det aldrig før har været, og nu vil de blidt skubbe det tilbage, tættere på hvor det var førhen, siger Brent Schutte, chefstrateg hos Northwestern Mutual Wealth Management, til The Wall Street Journal.

Der var dog også et ekstra rygstød fra nye data fra den amerikanske økonomi torsdag, hvilket var med til at understrege det positive billede, den amerikanske centralbank malede onsdag. Antallet af nytilmeldte ledige overraskede positivt lavt i sidste uge, og detailsalget i maj var markant stærkere end ventet.

- Vi er i midten af denne årti-plus ekspansion af den globale økonomi, som ikke vil fortsætte for evigt. Det brede landskab for investorer ser godt ud lige nu, men når det er sagt, så vil det ikke altid se godt ud, siger Mike Loewengart, direktør med ansvar for investeringsstrategi hos E*trade, til The Wall Street Journal.

COMEBACK TIL DEFENSIVE SEKTORER

I toppen blandt sektorerne i S&P 500 fandt man torsdag dagligvaresektoren, telekom og forsyning - alle med plusser på 1,0 pct. eller mere. For telekommunikation var der tale om et comeback. Der er blot tre selskaber i S&P 500, men onsdag fik to af dem, AT&T og Verizon, en hård medfart. Det skyldtes, at AT&T fik grønt lys af en domstol i USA til at overtage Time Warner, og der var åbenbart investorer, som havde håbet på, at man kunne undgå en dyr, besværlig og måske også risikabel overtagelse. Onsdag faldt AT&T med 6,2 pct., mens Verizon mistede 2,9 pct. Torsdag var der comeback til begge med plus på 0,9 pct. hver.

I bunden af sektorerne var industri- og finansaktierne. For finansaktiernes vedkommende var investorerne lunkne ved den faldende lange rente torsdag. Bankernes indtjening kommer for en stor dels vedkommende fra rentemarginalen, forskellen på ind- og udlån, og faldende renter er ikke i bankernes favør.

I Dow Jones-indekset var JPMorgan da også en af de største til at trække ned med et minus på 1,8 pct. Det samme gjaldt industriselskaberne Boeing og Caterpillar, da investorerne frygter for en opblussen af handelskonflikten, hvis USA som truet, fredag indfører told på 25 pct. på importvarer fra Kina for 50 mia. dollar. Caterpillar tabte 1,0 pct., mens Boeing smed 0,4 pct.

REKORD PÅ REKORD

Nasdaq fortsatte sin optur torsdag. Otte ud af de seneste ti dage har nu budt på plusser, og det er blevet til fem lukkerekorder i juni.

Fremgang til Facebook på 2,3 pct. og til Alphabet, Googles moderselskab, på 1,5 pct. trak op. Desuden fortsatte Twitter sin stærke fremgang siden sidste uges nyhed om, at aktien er indlemmet i S&P 500-indekset, med et plus på 6,1 pct. Twitters aktie er nu steget næsten 95 pct. i 2018.

FANG-indekset med de største og mest omsatte teknologiaktier, herunder Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, steg 2,3 pct. - også til rekord i indeksniveau 3035. FANG er nu steget 36 pct. siden nytår.

Eneste rigtige ridse i IT-lakken torsdag var softwareselskabet Oracle, som faldt 4,9 pct., efter at to analysehuse skar deres kursmål til.