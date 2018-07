Aktier: Morgan Stanley belønnes for regnskab i roligt marked

Det brede S&P 500-indeks stiger 0,1 pct. onsdag, mens det smalle Dow Jones-indeks med blot 30 aktier i sig ligeledes går 0,1 pct. frem. Teknologitunge Nasdaq ligger stort set uændret.

Tirsdag steg Nasdaq-indekset med godt 0,6 pct. til rekordniveauet 7855. Samtidig steg det brede S&P 500-indeks med 0,4 pct., mens Dow Jones-indekset vandt 0,2 pct.

Den positive stemning skyldtes udtalelser fra USA's centralbankchef, Jerome Powell, da han tirsdag vidnede for Senatets bankkomité og gentog parolen om "gradvise renteforhøjelser".

Onsdag klokken 16.00 dansk tid taler han igen i Repræsentanternes Hus, og talen bliver nogle timer efter fulgt op af offentliggørelsen af den amerikanske centralbanks pengepolitiske rapport, Beige Book.

- Fed-chefen ventes igen at levere en meget optimistisk vurdering af økonomien og at holde sig til det tidligere syn på renteforhøjelser, vurderer Craig Erlam, der er seniormarkedsanalytiker hos Oanda, i et notat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

MORGAN STANLEY KLAR MED REGNSKAB

Blandt selskaberne i USA kan opmærksomheden onsdag samle sig om Googles moderselskab, Alphabet, og Morgan Stanley.

Sidstnævnte har forud for børsåbningen fremlagt et regnskab for andet kvartal, og det viser, at den amerikanske investeringsbank klarede sig bedre på både top- og bundlinjen end ventet blandt analytikerne.

På bundlinjen fik Morgan Stanley et overskud på 2,4 mia. dollar mod et plus på 1,8 mia. dollar i andet kvartal 2017. Det svarer til et overskud på 1,30 dollar per aktie, og resultatet var dermed bedre end ventet, da analytikerne ifølge CNBC havde forudset et overskud på 1,11 dollar per aktie.

Kort efter handelsstart stiger aktien 3 pct.

EU-BØDE TIL GOOGLE

For Googles vedkommende er opmærksomheden mere negativ. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, uddeler nemlig en rekordstor bøde på 4,34 mia. euro til Google for misbrug af sin dominans med det mobile styresystem Android. Bøden svarer til 32 mia. kr.

Det er den hidtil største bøde, EU nogensinde har givet et selskab for at misbruge en dominerende position på markedet. Vestager siger, at Google siden 2011 ulovligt har brugt Android til at cementere sin position som verdens førende søgemaskine.

Hun giver nu Google 90 dage til at stoppe den ulovlige praksis. Ellers vanker der dagbøder. De kan løbe helt op i 5 pct. af den daglige omsætning i Googles moderselskab, Alphabet.

Alphabet-aktien stiger dog 0,3 pct. efter børsåbningen.

Efter den amerikanske børslukning venter der desuden regnskaber fra Ebay, IBM og American Express.