Aktier: Minus på Wall Street onsdag - futures stiger marginalt

. Wall Street sluttede onsdag med fald. Stemningen var dagen igennem præget af ventetiden op til afslutningen af den amerikanske centralbanks rentemøde. Markedet lå længe og svingede omkring nul, men lige efter rentemødet steg aktierne en smule for derefter at blive handlet i minus, efterhånden som man fik tygget sig igennem bankens melding.

Det brede S&P 500-indeks faldt på den baggrund onsdag med små 0,7 pct., mens Nasdaq faldt med 0,4 pct., og det smalle Dow Jones-indeks med blot 30 aktier mistede 0,7 pct.

Torsdag morgen er der ikke sket store ændringer i investorernes opfattelse. De amerikanske futures ligger med marginale stigninger under 0,1 pct.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fastholdt som ventet sin toneangivende rente i intervallet 1,25 til 1,50 pct. Banken noterede sig dog tiltagende inflation i den amerikanske økonomi og fastholdt indikationen om yderligere gradvise forhøjelser af renten, som senest blev hævet i marts.

- Aktiemarkedet er lidt i limbo. Trods et godt regnskab fra Apple, der steg på den baggrund. Hvis man læser meldingen fra den amerikanske centralbank onsdag, bider jeg mærke i, at Federal Reserve nævner et mere moderat forbrug i husholdningerne. Centralbanken ser fortsat en stærk amerikansk økonomi, men det kan have ramt stemningen. Sammenholdt med at aktierne ikke længere bare stiger og stiger, så er investorerne nok lidt mere afventende og ser frem mod fredagens jobrapport, siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i Danske Bank og peger på, at det er årsagen til, at aktiemarkederne trak i minus efter Federal Reserves melding.

De fleste sektorer endte onsdagen i rødt. Kun energi kunne præstere et lille plus, mens især telekommunikation, forbrugsvarer og sundhed især trak ned.

APPLE I PLUS PÅ REGNSKAB

Apple fik onsdag en del opmærksomhed. Aktien steg allerede tirsdag 2,3 pct. på forventningen om en godt regnskab efter lukketid, og investorerne blev ikke skuffet. Apple leverede regnskabstal inden for rammen og krydrede samtidig med at udvide sit tilbagekøbsprogram med yderligere 100 mia. dollar, mens kvartalsudbyttet blev sat op med 16 pct. til 73 cents. Onsdag steg Apple på den baggrund 4,4 pct. i den ordinære handel til 176,57 dollar.

Før børsåbningen onsdag kom regnskaber fra både Mastercard and Yum Brands. Her var det Mastercard, som forkælede investorerne med godt nyt, mens Yum skuffede.

Kreditkortgiganten Mastercard overraskede nemlig positivt med resultaterne for første kvartal 2018. Både overskuddet pr. aktie og nettoindtægterne landede over analytikernes forventninger. Det ordinære overskud endte på 1,50 dollar per aktie, mens analytikere adspurgt af Bloomberg News havde ventet 1,24 dollar. Nettoindtægterne overgik også selv den mest optimistiske analytiker, da det landede på 3,58 mia. dollar. Analytikerne regnede med, at nettoindtægterne ville lande mellem 3,08-3,35 mia. dollar. Aktien steg med 3,1 pct. til 185,82 dollar.

Yum Brands, der står bag en række kendte fastfood brands så som Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut og Taco Bell, leverede i første kvartal 2018 en ordinær indtjening samt et samlet salg, der overgik selv de mest optimistiske analytikere, men desværre skuffede selskabet på væksten i det sammenlignelige salg. Og det straffede markedet med et kursfald på 7,4 pct.

SMÆK INC

Tirsdag var der også kvartalsopdatering fra Snap Inc., som står bag Snapchat. Selskabet skuffede med en omsætning under forventningerne samt et lavere antal månedlige aktive brugere end forudset af analytikerne. Snapchat er udfordret af et nyt design, som brugerne ikke har taget til sig. Det gav smæk i eftermarkedet, og i onsdagens ordinære handel lukkede Snap nede med 22 pct. i kurs 11,31. Aktien blev børsnoteret i marts 2017 i kurs 17.

Facebook offentliggjorde tirsdag planerne om en datingtjeneste. Og det har ramt selskabet bag den kendte datingapp Tinder. Match Group, som selskabet hedder, faldt tirsdag med 22 pct., og onsdag fik den yderligere et tryk ned med 5,8 pct.

REKLAMESNYD STRAFFET

Xerox satte onsdag hele topledelsen på porten, efter at man har indgået et forlig med en række aktivistiske investorer med navnkundige Carl Icahn i spidsen. Topchefen, bestyrelsesformanden og fem andre bestyrelsesmedlemmer er trådt tilbage. Og det sætter spørgsmålstegn ved Fujifilms planlagte overtagelse af Xerox. Carl Icahn har tidligere beskyldt topchef i Xerox, Jeffrey Jacobsen, for at have solgt Xerox til Fujifilms uden bestyrelses godkendelse. Nu erstattes den gamle topledelse blandt andet med to af Carl Icahns folk på posten som CEO og bestyrelsesformand. Xerox-aktien faldt onsdag med 9 pct. på den nyhed.

Endelig var der Estée Lauder, der trods et stærkt regnskab og en opjustering, fik klø på børsen i USA. Kosmetikkoncernen indrømmede og undskyldte nemlig samtidig for, at koncernen i forbindelse med reklamer for nogle af dets produkter har manipuleret med påstande om nogle testresultater. Og det straffede investorerne onsdag med det største fald i tre år. Aktien faldt med 8,5 pct./ritzau/FINANS