Aktier: Mineselskab topper i grønt marked

Både i Storbritannien, Frankrig og Tyskland har markederne små stigninger. De tre markeder stiger mellem 0,2-0,4 pct. Mens det paneuropæiske Stoxx 600-indeks stiger 0,3 pct. ved middagstid mandag.

Mineselskab i toppen

I det grønne Stoxx 600 ligger mineselskabet Fresnillo i toppen. Mineselskabet stiger 5,4 pct. Fredag hævede Goldman Sachs anbefalingen på aktien til »køb« fra »neutral«. Der fremgår af Bloomberg News.

Samtidig skriver Bloomberg News, at Indiens import af ædelmetaller kan stige i 2018. Det kan have en effekt på flere mineselskaber og altså her herunder Fresnillo. Indiens import af sølv ser eksempelvis ud til at stige, fremgår det af Bloomberg News.

I den anden ende ligger Smurfit Kappa Group. Det irske selskab, der tjener sine penge på pakkeemballage i papir, har afvist et overtagelsestilbud fra International Paper Co.

Smurfit Kappa har ifølge Bloomberg News sagt, at tilbuddet ikke var i overensstemmelse med selskabets værdi.

Aktien i emballageselskabet daler 3,5 pct.

Mærsk peger også op, efter selskabet har fået hævet anbefalingen hos finanshuset Berenberg til »hold« fra »sælg«. Kursmålet for B-aktien fastholdes på 10.000 kr., fremgår det af en analyseopdatering fra banken.

Derudover betyder det også noget, at retorikken mellem USA og Kina ikke er blevet optrappet i weekenden, vurderer senioraktieanalytiker Christian Thatje fra Sydbank.

»Det er blandt andet Mærsk, der nyder godt af det, samtidig med at Berenberg har hævet anbefalingen. Det er et klassisk billede på udviklingen af en handelskrig,« siger han.

Mærsk-aktien stiger 2,2 pct.