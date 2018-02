Aktier: Mineselskab dykker til bunds i rødt Stoxx 600

Stoxx 600 faldt mandag med 1,5 pct. og kunne dermed registrere den sjette handelsdag i streg med fald.

For flere af de ledende indeks var der også røde tal. Britiske FTSE 100 dykkede 1,4 pct., mens tyske DAX faldt 0,7 pct.

Ifølge Reuters faldt Stoxx 600 fredag til det laveste niveau i to måneder. Det skete, efter at renterne på tyske statsobligationer har ramt det højeste niveau i to år og givet investorerne frygt for en stigende inflation.

- Mange følelser og tekniske indikatorer peger på, at markedet i slutningen af januar var overkøbt, så en del af det udsalg, vi ser lige nu, kan tilskrives teknik fremfor fundamentale ændringer, siger Edward Park, der er investeringsdirektør hos investeringsselskabet Brooks McDonald.

HEXPOL FALDER EFTER ÆNDREDE ANBEFALINGER

Allernederst i Stoxx 600 fandt man mineselskabet Randgold, der har været nødt til at stoppe forbindelsen med den israelske milliardær, Dan Gertler, der ellers har været en del af et guldprojekt i Den Demokratiske Republik Congo for Jersey-selskabet.

Det sker efter, at Gertler i december blev sanktioneret af de amerikanske myndigheder, fordi han angiveligt har deltaget i korruption i det afrikanske land,. Derfor kan amerikanske selskaber og privatpersoner ikke kan handle med Dan Gertler og samtidig indefryses de penge, milliardæren kan have i amerikanske banker.

Aktien faldt mandag 7,1 pct.

I bunden lå også den svenske producent af gummi og plastik, Hexpol, der laver komponenter til alt fra bil- til olieindustrien. Aktien tabet 6,5 pct., efter at både DNB og Handelsbanken havde ændret anbefalingen.

DNB anbefaler nu "sælg" mod tidligere "hold" og kursmålet er sænket til 65 svenske kr. fra 85 svenske kr.

Handelsbanken sænker anbefalingen til "akkumuler" fra "køb" og sætter et kursmål på 95 svenske kr. fra 108 svenske kr.

I den positive ende af det faldende indeks fandt man den britiske serviceudbyder Capita, der steg med 6,8 pct. Det sker efter en nyhed fra lørdag, hvor den britiske investeringsfond Woodford på sin hjemmeside skrev, at den lave værdiansættelse kan betyde, at selskabet kan komme i søgelyset som en opkøbsmulighed.

- Jeg regner med, at selskaber og private investorer i øjeblikket cirkler omkring Capita, skriver formueforvalter Neil Woodford i sin analyse.

/ritzau/FINANS