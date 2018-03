Aktier: Mindre toldfrygt mildner luften for europæiske aktier

I bunden af Stoxx 600-indekset ligger det hollandske havneservice-selskab Boskalis Westminster med et tab på 10,4 pct. på baggrund af et regnskab, der viste skuffende driftsindtjening og - især - lavere pengestrømme end ventet blandt analytikerne.

Onsdag lukkede indekset 0,4 pct. højere.

Dagens tabere ser ud til at blive aktier i råvare-, finans- og energisektoren samt selskaber, der producerer varige forbrugsgoder.

De taber på sektorbasis op til 0,4 pct., mens toppen domineres af tele-, infrastruktur- og it-aktier, der stiger 0,8-0,9 pct.

Selskabet har følge af aktien i den tyske mediekoncern Axel Springer, der heller ikke kunne leve op til forventningerne med sit regnskab, som viste et driftsoverskud på 645,8 mio. euro - eller 6 mio euro under analytikernes estimater ifølge Bloomberg News. Springer-aktien falder 8,5 pct.

Hugo Boss skuffede også med et et justeret driftsresultat (EBITDA) på 491 mio. euro sidste år, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde ventet et resultat på 499 mio. euro. Den tyske modeaktie falder 6,5 pct.

På Stoxx 600-indeksets solside stråler det spanske ingeniørselskab ACS Actividades kraftigst med et plus på 7,8 pct. Den positive inspiration kommer fra selskabets intentioner om at byde på vejoperatøren Abertis sammen med spanske Atlantia, hvis aktie løftes 4,4 pct., og tyske Hochtief, der stiger 5,3 pct. Omvendt presses Abertis-aktien 3,4 pct. ned.

På de store tonegivende aktiemarkeder falder det tyske DAX-indeks, der er belastet af fald i bilaktierne, 0,4 pct., CAC 40-indekset i Paris stiger 0,3 pct., mens FTSE 100-indekset i London ligger tæt på uændret.

/ritzau/FINANS