Aktier: Mindre stigninger var nok til rekorder på Wall Street

Dagens vindere var mandagens bundskrabere - finans- og sundhedssektoren - mens de defensive aktier i forsyningsselskaberne og ejendomssektoren ikke kunne tiltrække sig investorernes gunst.

S&P 500-indekset lukkede tirsdag med et plus på godt 0,1 pct. i rekorden 2751,29. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på godt 0,4 pct. til indeksrekorden 25.385,80, mens Nasdaq-indekset endte med dagen mindste kursstigning på knap 0,1 pct. i 7163,58, hvilket dog var nok til, at rekordklokken ringede nok engang.

Onsdag morgen synes det i første omgang slut med den entydige retning. Futures på de tre hovedindeks ligger med små udsving tæt på nul.

Optimisme omkring den forestående regnskabssæson og stigende tiltro til, at det dybfrosne forhold mellem Washington og Pyongyang kan tø en smule op efter afholdelse af de første samtaler i mere end to år mellem Nord- og Sydkorea, fik investorerne på banen.

»Det diplomati, der finder sted mellem Nordkorea og Sydkorea, kan imødegå en eventuel militær indblanding. Alt, som kan reducere risikoen på den koreanske halvø, vil blive betragtet som positivt af investorerne,« siger investeringsstrateg Mark Luschini fra Janney Montgomery Scott i Philadelphia til Reuters.

For de kommende regnskabers vedkommende estimeres resultaterne fra S&P 500-virksomhederne at stige 11,8 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med en stigning på 8 pct. et år tidligere ifølge data fra Thomson Reuters.

»Der vil være noget støj på grund af skattejusteringer, men de fremadrettede kommentarer bør være ret positive. Investorerne køber på det,« siger investeringschef Bucky Hellwig fra BB&T Wealth Management i Alabama ifølge Reuters.

FINANS- OG SUNDHEDSAKTIER I TOP

Det var mandagens store tabere, der strøg til tops tirsdag.

Finanssektoren, der allerede fredag står med de første regnskaber fra storbanker som JPMorgan og Wells Fargo samt verdens største kapitalforvalter, Blackrock, steg 0,7 pct., mens sundhedssegmenter blev dagens topscorer med generelle brede stigning til hele sektoren. Sektorstigning var på 1,1 pct.

Dagens bund udgjordes af den klassisk treenighed af defensive aktier i forsyningssektoren, ejendomsselskaberne og telesektoren. Kursfaldene blev på henholdsvis 1 pct., 1,1 pct. og 1,8 pct.

Energiaktierne viste tegn på træthed trods fortsat stigende oliepriser. Kursfald på 0,4 pct. og 0,5 pct. i henholdsvis Exxon Mobil og Chevron var med til at trække hele segmentet ned med 0,3 pct.

Blandt enkeltaktierne var der bingo til Boeing, der landede 912 ordrer på tilsammen lidt over 134 mia. dollar sidste år. Aktien steg 2,7 pct.

Alibaba overvejer at notere nogen af e-handelsgigantens virksomheder i Hong Kong. Aktien steg 0,3 pct.

Intels chips er ifølge Microsoft mere sårbare over for hackere, og sikkerhedsproblemet vil reducere hastigheden i styresystemerne Windows 8 og ældre, indtil en løsning er fundet. Intel faldt 2,5 pct., og Microsoft tabte 0,1 pct.