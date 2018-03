Aktier: Milliardudbytter kan medvirke til rød C25-åbning

Danske Bank og Nordea bliver fredag handlet uden udbyttet for 2017, hvilket ventes at sætte de to aktier under pres fra åbningen og kan medvirke til at trække lidt ned i det danske eliteindeks, C25, fra åbningen.

De europæiske aktiefutures indikerer en marginal negativ åbning i fredagens handel efter en overvejende positiv handelssession torsdag, hvor Euro Stoxx 50 steg 0,7 pct., mens C25-indekset herhjemme lukkede 0,4 pct. højere i 1133,34.

Hos Danske Bank venter senioraktierådgiver Lars Skovgaard Andersen dog overordnet en »stille og rolig dag«.

»Jeg tror, at man lige venter med at gøre noget helt vildt. Der er ikke nogen historier, der gør, at du har lyst til at købe noget, og du er bange for, at der kommer noget nyt ud, at Trump tweeter noget,« siger han til Ritzau Finans og noterer, at der går historier om, at Trump er ved at skifte national sikkerhedschef igen.

MEGET KAN SKE OVER EN WEEKEND

»Der kan ske rigtigt mange ting hen over en weekend, og så er der FOMC-møde i USA i næste uge, hvor de hæver renten, og du har også et G20-møde. Så jeg tror, at folk holder sådan lidt på kortene,« tilføjer Lars Skovgaard Andersen.

Han vurderer dog, at der hurtigt kan komme noget købsinteresse, efter at der har været nogle dyk i markedet - og han ser positivt på cykliske aktier.

»Der er mange, som virkelig har lyst til at købe på de her korrektioner, der kommer, og jeg tror også, at det er den generelle holding, man skal have til det, at man skal samle lidt op.«

»Som investor ville jeg udnytte de her korrektioner til at positionere mig til, at der kommer vækst igen. Men jeg kan godt forstå, at man ikke lige tør det sådan en fredag. Det kan være, vi skal hen til mandag, før de går ud og trykker på den,« siger Lars Skovgaard Andersen.

GENERALFORSAMLING I TDC

TDC holder fredag generalforsamling, hvor selskabet har lagt op til ikke at ville diskutere det opkøbstilbud på 50,25 kr., som et konsortium af danske pensionskasser og den australske investeringsbank Macquarie er kommet med.

Torsdag endte TDC-aktien 0,02 pct. lavere i 49,74 kr.

Der går fredag udbytte fra i Danske Banks aktie på 10 kr. per aktie - eller samlet 9,4 mia. kr. - efter bankens generalforsamling torsdag, hvor mange indlæg fra aktionærer handlede om hvidvasksagen i Estland.

Herunder var der kritiske røster fra ATP's vicedirektør, Claus Wiinblad, som vurderede, at sagen udgør en alvorlig kortsigtet risiko - men ikke så stor langsigtet. Danske Banks aktie steg torsdag marginale 0,04 pct. til 244,20 kr.

Nordea, der lukkede 0,06 pct. højere i 70,88 kr. holdt også generalforsamling torsdag, og det betyder, at aktien fredag handles uden retten til udbyttet på 0,68 euro per aktie.

Fra analysefronten er der nyt fra finanshuset Kepler Cheuvreux, som har løftet kursmålet for aktien i høreapparatkoncernen GN Group til 225 kr. fra 206 kr. Anbefalingen lyder fortsat på hold, skriver Bloomberg News. GN-aktien steg torsdag 0,6 pct. til 223,10 kr.

Mærsk kan blive påvirket af de ugentlige ratetal på fragtruterne ud af Asien, målt på det såkaldte Shanghai Containerized Freight index (SCFI). Ratetendensen har været faldende over de foregående uger, og i denne viser indekset et fald på 7,4 pct.

I torsdagens handel steg Mærsk B med 0,6 pct. til 9440 kr.

BILFORHANDLER MED REGNSKAB

Bilforhandleren Andersen & Martini kom torsdag aften med regnskab for 2017, hvor selskabet solgte færre biler end året før, men på bundlinjen nød godt af et frasalg af selskabets ejendom i Lyngby.

Resultatet før skat viste 63 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 2016. Det er 2 mio. kr. under det laveste spænd i de forventninger, som selskabet meldte ud i det seneste regnskab. Andersen & Martini venter i 2018 et resultat før skat i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Selskabets aktie steg torsdag 3,4 pct. til 60,50 kr.

Fredag kommer der regnskab fra Blue Vision og Tivoli.