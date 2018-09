Aktier: Medvind til Mærsk i grønt marked

Ambu faldt onsdag sidst på dagen, da det kom frem, at japanske Olympus, der er størst på markedet for kikkertundersøgelser, ifølge Børsen ikke tror på tanken om at anvende engangsprodukter inden for området for koloskopi - tarmundersøgelser - som Ambu planlægger at lancere inden årets udgang.

Den gode stemning på de globale handelsmarkeder over den nylige invitation fra USA om dialog til Kina vier sig at være positivt for Mærsk-aktien, som er følsom overfor handelsnyt i USA. Det danske rederi, som angiveligt skulle være på vej med en strategi ændring i næste uge topper det danske eliteindeks, C25, som åbner torsdag 0,2 pct. højere i 1132,9.

Mærsk B-aktien topper torsdag 1,2 pct. højere i 9074 kr.

DANSKE BANK FORTSAT I SØGELYSET

Et selskab, som ikke har været indhyllet i et positivt nyhedsflow de seneste måneder, er Danske Bank, som fortsat er i investorernes søgelys, inden banken fremlægger den interne undersøgelse af hvidvasksagen. Senest fortæller Finans, at bestyrelsen skal mødes i dag og i weekenden for at finde ud af, hvem der skal stå i spidsen for banken fremover.

Der er dog lidt opløftning til aktien, som åbner torsdag 0,1 pct. højere i 168,15 kr.

Ambu fortsætter torsdag sit fald og skraber bunden af eliteindekset torsdag 2,9 pct. lavere i 197,10 kr.

Nordea sælger sin ejerandel i banken Luminor, der er resultatet af en sammenlægning af Nordea og DNB's aktiviteter i Estland, Letland og Litauen, som blev annonceret i oktober sidste år.

I første omgang sælger Nordea en aktiepost på 36 pct. til et konsortium ledet af kapitalfonde, som bliver forvaltet af Blackstone, og det salg vil indbringe 0,6 mia. euro, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse.

Nordea-aktien åbner torsdag 0,4 pct. højere i 68,66 kr.

Novozymes har fået løftet sit kursmål. Det er schweiziske Credit Suisse, som har hævet kursmålet til 400 kr. fra 370 kr. Anbefalingen er fortsat "overvægt", fremgår det af en analyse torsdag.

Novozymes-aktien åbner torsdag 0,9 pct. højere i 347,20 kr.

NYHEDER UDEN FOR C25

En anden aktie som oplevede en stigning onsdag var ALK Abello-aktien. Aktien har torsdag morgen fået løftet sit kursmål af det amerikanske finanshus Jefferies med omkring 24 pct.

Det nye kursmål lyder på 1055 kr. mod tidligere 850 kr., mens der ikke bliver pillet ved anbefalingen "hold", fremgår det af en analyse fra Jefferies.

Ifølge finanshuset er der stadig opmuntrende tegn for selskabets hustøvemidetablet, Acarizax, i både Frankrig og Japan, og den tendens kan potentielt også komme til at vise sig i USA.

ALK Abello-aktien åbner torsdag 0,7 pct. højere i 1158 kr.