Aktier: Medicinalselskab stiger 20 pct. fra start

Efter kort tids handel ligger S&P 500-indekset uændret, Nasdaq-indekset stiger 0,2 pct., mens industriaktierne i Dow Jones falder 0,2 pct. Torsdag steg indeksene 0,8-1,1 pct.

Bag sig har investorerne fredagens jobrapport for juni, som har løftet kurserne en anelse, da der umiddelbart var lagt op til kursfald, før tallene blev offentliggjort.

Rapporten viste en jobvækst på 213.000 mod en ventet fremgang på 195.000.

Til gengæld steg arbejdsløsheden uventet til 4,0 pct. fra 3,8 pct., som også var forventningen blandt økonomerne, mens lønningerne steg 2,7 pct. mod et ventet hop 2,8 pct.

- Perfekt er ordet, jeg vil bruge om jobrapporten. Den var fantastisk, siger Phil Orlando, aktiestrateg ved Federated Investors, til Marketwatch.

Han peger på, at selve jobvæksten var bedre end ventet, hvilket er positivt for økonomien, mens en afdæmpet lønvækst og en stigning i arbejdsløsheden begrænser risikoen for, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, skal foretage hurtige renteforhøjelser for at holde kontrol på inflationen.

- Det er ekstremt positivt for aktiemarkedet, siger Phil Orlando.

Ifølge Reuters er sandsynligheden for en renteforhøjelse i september mindsket til 77,7 pct. fra 80 pct. før jobtallene.

Ud over jobrapporten har investorerne fokus på handelskonflikten mellem USA og Kina, som fredag er skudt officielt i gang.

Fredag morgen dansk tid indført USA told på kinesiske varer for 34 mia. dollar, som blev varslet i juni, og Kina reagerede med et lignende modsvar på amerikanske varer.

Det kinesiske handelsministerium kalder det "den største handelskrig i økonomisk historie", og investorerne følger situationen tæt for at lure det næste træk i striden.

Blandt de amerikanske selskaber er der fokus JPMorgan, som på rygtebørsen er kædet sammen med et opkøb i Deutsche Bank i tyske medier. Den amerikanske bank har dog afvist historien. JPMorgan-aktien falder 0,9 pct.

Der er også opmærksomhed på Biogen, der sammen med japanske Eisai har offentliggjort positive fase 2-resultater med et Alzheimers-middel. Biogen-aktien stiger 20 pct. fra start.