Aktier: Medicinalaktier og banker følger trenden fra Europa

Bavarian Nordic har taget toppen af det toneangivende C25-indeks med et plus på 2,3 pct. til 235,10 kr. onsdag middag. Også de øvrige medicinalaktier ligger i den gode ende af indekset på en dag, hvor de europæiske aktier i den kategori ligeledes klarer sig godt.

- Der er en tendens til, at investorerne går mere i defensive aktier i dag. Det får blandt andet medicinalaktierne til at stige - og bankaktierne til at falde. Begge sektorer følger trenden, som vi også ser ude i Europa, siger Mads Zink, chefhandler i Danske Bank.

Med i toppen ligger Lundbeck med et plus på 1,4 pct. til 316,50 kr., Genmab stiger med 1,3 pct. til 1071,50 kr., mens Novo Nordisk lægger 0,9 pct. svarende til 3,10 kr. til kursen, der er på 337,50 kr.

Samlet stiger C25-indekset, der har været toneangivende siden den 18. december sidste år, med 0,3 pct. til indeks 1152,25. Tirsdag steg det også 0,3 pct.

BANKER MED I BUND

I bunden af indekset ligger Ørsted med et fald på 1,1 pct. til 334,40 kr. uden selskabsspecifikt nyt. Også Danske Bank, Jyske Bank og Nordea ligger i minus med fald på henholdsvis 0,8 pct. til 240,70 kr., 0,5 pct. til 354,20 kr. og 0,2 pct. til 75,16 kr.

Mærsk-aktierne er vendt rundt fra en positiv start til et minus på henholdsvis 0,1 pct. til 10.950 kr. for B-aktien og et fald på 0,2 pct. til 10.470 kr. for A-aktien. Koncernen lå ellers i topfeltet, efter at koncernens olieben har fundet beskæftigelse i fire år til et boreskib.

Maersk Drilling indgik i december en aftale med den ghanesiske afdeling af Tullow Oil. Aftalen gælder for boreskibet Maersk Venturer og ventes at træde i kraft fra februar og dækker udviklingsboring på offshorefelterne Jubilee og TEN i Ghana. Det oplyste selskabet tirsdag efter børstid.

MILDE VINDE FRA USA

Ser man på de ledende indeks i Europa, ligger de også i plus - og det er positive vinde fra USA, der har bredt sig over Stillehavet først til Asien i nattens løb - og siden til de europæiske markeder. Dagen har ikke nogle skemalagte selskabsspecifikke nyheder på dagsordenen.

- Der er ikke de store nyheder ude generelt. Men vi ser altovervejende positive markeder, siger Mads Zink.

Vestas kan ikke fastholde den positive start på året fra tirsdag på et plus på 2,6 pct. efter fredagens ordreboom. Aktien ligger med i bunden med et fald på 0,3 pct. til 438,65 kr. onsdag middag.

Fredagens ordreannonceringer bragte årets ordrer op på 10.691 megawatt. Tallet omfatter ikke bunken af uannoncerede ordrer for fjerde kvartal, som Vestas først offentliggør omfanget af i sit årsregnskab. Dermed har selskabet allerede inden de uannoncerede for fjerde kvartal slået den ordrerekord på 10.494 megawatt, som blev opnået sidste år.

AMBU OP EFTER SPLIT

Uden for C25 får Ambu opmærksomhed. Aktien starter onsdag i et helt nyt kursleje på børsen, da aktien er splittet i fem og derfor alt andet lige bør handle til en værdi tæt på en femtedel af tirsdagens slutkurs, svarende til omkring 109 kr. Aktien stiger 2,3 pct. fra det niveau til 111,50 kr.

- Det er helt naturligt, at der er positiv fokus på en aktie, når den er blevet splittet, siger Danske Banks chefhandler.

/ritzau/FINANS