Aktier: Matas i centrum i modereret marked efter opkøb

Aktien i materialistkæden løftes 2,1 pct. i formiddagens aktiemarked, og det er, som det skal være, mener chefaktiehandler Mads Zink i Danske Bank.

»Der er mange, der snakker Matas i dag, og det ser ud til, at det er et interessant køb, Matas laver der. Det virker som et område, der har god vækst, og prisen virker også umiddelbart fornuftig. Markedet er positivt over for, at Matas nu får mere fokus på online-shops, som der er meget vækst i, og som vi mener, at der også fremadrettet vil komme meget vækst i,« bemærker Mads Zink.

Firtal Group, som er en dansk virksomhed, driver ni forskellige nichewebshops, hvoraf Helsebixen.dk er den primære. Virksomheden ventes at omsætte for mere end 140 mio. kr. i 2018, svarende til en vækstrate på over 50 pct., og driftsmarginen (EBITDA) ligger på over 11 pct.

Købet får Matas til at hæve sin ambition for salget i regnskabsåret 2022/23 til "cirka 4 mia. kr." mod tidligere "3,7 til 3,9 mia. kr."

ROYAL UNIBREW FRA TOP TIL BUND

I eliteindekset har Royal Unibrew lagt sig i bunden med et tab på 6,2 pct. til 530 kr. Det leder umiddelbart tanken hen mod gevinsthjemtagning efter tirsdagens kurshop på 4,8 pct. i forlængelse af kvartalsregnskabet, blev præsenteret sent mandag aften.

»Ja, der tror jeg godt, at man kan sige. Den har ligger godt op til resultatet,« noterer Mads Zink.

Pandora gør Royal Unibrew selskab i bunden af indekset med et fald på 3,8 pct. til 380 kr. Smykkeselskabet har onsdag oplyst om en aftale om at overtage fem konceptbutikker og 14 shop-in-shops fra sin distributør i Taiwan, Carrera Corporation. Det sker som led i en strategi om at øge kontrollen med sit brand. Med aftalen, der koster Pandora omkring 100 mio. kr., får smykkekoncernen det fulde ejerskab af sit brand og sin distribution i Kina, Hongkong, Macau og Taiwan.

SIMCORP RIDER FORTSAT PÅ POSITIV BØLGE

I toppen af C25 stiger softwareselskabet Simcorp 1,6 pct. til 606 kr., og her er der ifølge Mads Zink tale om efterdønninger efter selskabets kvartalsregnskab, som blev offentliggjort torsdag i sidste uge.

»Efter at Simcorp var ude med tal har der været pæn interesse i aktien, Der har ligget en hel del investorer og købt aktien på baggrund af regnskabet. Og de ligger der stadigvæk,« konstaterer Mads Zink.

I midten af C25 er Chr. Hansen faldet lidt til ro med et fald på 0,5 pct. til 652,20 kr. efter tirsdagens tab på 2,3 pct., som ikke umiddelbart fandt nyhedsmæssig forklaring. Men onsdag er det kommet frem, at det franske finanshus Kepler Chevreux har startet dækning af Chr. Hansen-aktien med anbefalingen "reducer" og et kursmål på 550 kr.

SUR DAG FOR MINDRE BANKER

En gruppe banker har en sur dag på fondsbørsen. Jyske Bank falder 2,2 pct. til 325,20 kr., Ringkjøbing Landbobank taber 1,0 pct. til 341,50 kr., og Sydbanks aktie falder 1,6 pct. til 191 kr. Og det er hos Sydbank, at hunden ifølge Mads Zink ligger begravet.

»Der er lidt fokus på bankerne, efter at Sydbank i går var ude med et noget skuffende resultat, som den også faldt 11 pct. på. Og den retter sig ikke i dag. Det tyder på, at banken har nogle interne udfordringer, som ikke burde smitte af på de andre banker, men det har trukket nogle andre banker med ned. Og det er måske ikke helt fair,« mener Mads Zink.

Handelsbanken har sænket sit kursmål for Sydbank med 25 kr. til 230 kr., mens anbefalingen "akkumulér" dog får lov til at blive. SEB, der siger "sælg", sænkede allerede tirsdag kursmålet til 188 kr. fra 226 kr.

Rockwool fortsætter onsdag sin rekordkurs, da B-aktien stiger yderligere 1,4 pct. til 2738 kr. Tirsdag aften kom det frem, at topchef Jens Birgersson har udnyttet optioner til at købe 20.000 Rockwool-aktier til kun 769 kr. stykket og derefter solgt dem i markedet med en gevinst på 38 mio. kr. før skat.