Aktier: Massive stigninger fortsatte efter weekenden

Bekymringer over stigende renter er fejet ind under gulvtæppet efter nye rentefald, mens investorerne i stedet fokuserer på det økonomiske vækstbillede.

Mandag lukkede S&P 500-indekset med en gevinst på 1,2 pct. i 2779,60. Dow Jones-indekset sluttede med et plus på knap 1,6 pct. i 25.709,27, mens Nasdaq endte med dagens mindste stigning, der dog løb op i 1,1 pct. til 7421,47.

Omsætningen lå med 6,3 mia. aktier lidt lavere end det 20-dages glidende gennemsnit, der var præget af en usædvanlig høj omsætning i de urolige dage i midten af februar. Gennemsnittet er på 8,4 mia. aktier.

Tirsdag morgen er investorerne lidt mere i tvivl, om stigningerne kan holde. De amerikanske futures ligger med fald på 0,1-0,2 pct. - størst i det brede S&P 500.

Det bredere marked målt ved S&P 500 lukkede mandag kun 3,2 pct. under det hidtidige højdepunkt fra den 26. januar.

Volatilitetsindekset VIX, der bruges til at vurderer markedets nervøsitet, dykkede også endnu en smule mandag, men ligger stadig over niveauet, som blev set før S&P nåede toppen i januar.

Den amerikanske 10-årige statsobligationsrente fortsatte de seneste dages vigende tendens og endte på 2,86 pct. efter at have toppet i 2,96 pct. i sidste uge.

- Det giver en vis lettelse, at renten ikke bare fortsætter op. Samlet set bliver indtjeningsdataene ved med at øges. Investorerne har stadig tillid til den globale økonomi, siger markedschef Keith Lerner fra SunTrust Advisory Services i Atlanta til Reuters.

Chefen for Federal Reserve i St. Louis, James Bullard, sagde i en tale mandag, at der er flere grunde til, at lave renter sandsynligvis vil være ønskelige i hele Feds prognoseperiode.

Kommentarer fra centralbanken er i fokus i indeværende uge, idet den ny topchef, Jerome Powell, for første gang skal fremlægge den halvårlige redegørelse for Federal Reserves pengepolitik over for Kongressens finansudvalg tirsdag og torsdag.

Blandt de førende S&P 500-sektorer blandede teknologi sig i toppen med en stigning på 1,6 pct., industrisegmentet steg 1,4 pct., mens finanssektoren lagde 1,5 pct. til værdien.

- De brede gevinster på tværs af de cykliske sektorer afspejler investorernes fokus på økonomisk styrke, pointerede Keith Lerner.

HP Inc steg 6 pct., og AMD, Cisco og Intel øgede alle 3 pct. Apple-aktien lukkede 2 pct. højere.

Stålbranchen fik hjælp af præsident Donald Trump, der ønsker at lægge en hård linje med hensyn til import af stål og aluminium. AK Steel og US Steel steg begge mellem 2 pct. og 3 pct.

Halvlederkoncernen Qualcomm øgede lige under 6 pct., efter Reuters rapporterede om, at Qualcomm er i dialog med Broadcom om et nyt og højere bud på halvlederproducenten.

Berkshire Hathaway's aktie steg omkring 4 pct., efter den årlige oversigt viste en stigning i konglomeratets indre værdi på 13 pct. i fjerde kvartal 2017 på baggrund af en reduceret skattebyrde efter den amerikanske skattereform.