Aktier: Markedet ignorerede G7-larm

I stedet var fokus på økonomien og på betryggende udtalelser fra Italiens nye finansminister, Giovanni Tria.

Det brede S&P 500-indeks vandt mandag 0,1 pct., mens Dow Jones-indekset blot steg marginalt efter tilbagefald sidst på sessionen. Nasdaq-indekset steg igen mandag og var indtil tæt på lukketid nær ny rekord, men indekset faldt ligeledes tilbage og sluttede 0,2 pct. oppe.

Tirsdag morgen er markedet fokuseret på topmødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un i Singapore. Det betyder tomgang i futuresmarkedet, hvor S&P og Dow Jones ligger tæt på nul, mens Nasdaq-futuren viger op mod 0,1 pct.

LARM I OVERSKRIFTERNE

»Det går fortsat godt for aktierne. Man kan stadig blive overrasket over, at mange tror, G7 vil påvirke markederne. Der er larm i overskrifterne, men i sidste ende er det økonomien, som er det vigtigste. Vigtigere end G7 var det, at Italiens nye finansminister i weekenden fortalte, at han støtter op om ØMUen, og at landet vil fokusere på at holde styr på budgetterne,« siger seniorstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen.

Han forventer heller ikke, at Donald Trumps møde med Kim Jong-un tirsdag vil påvirke markedet betydeligt. I stedet fokuserer seniorstrategen mere på ugens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, og i ECB i Europa. Han peger på, at signalerne fra økonomien fortsat er stærke, eksempelvis med den amerikanske jobrapport og den seneste beige book fra den amerikanske centralbank, som vidner om knaphed i arbejdsudbuddet.

»Danske Bank forventer, at centralbanken hæver sin rente med en kvart pct., og ellers bliver det spændende at se, om den siger noget nyt om økonomien. Som aktieinvestor skal man dog ikke frygte renteforhøjelser, det er først når banken stopper, hvis økonomien er blevet kølnet for meget ned, at det typisk er et dårligt tegn,« siger han.

Ifølge Lars Skovgaard Andersen er markedet derfor tilbage ved spørgsmålet om, hvorfor man skal sælge. Og det er svært at se, vurderer han og peger på, at der senest er kommet et stærkt teknisk signal i, at indekset Dow Jones Transportation har brudt igennem et fladt handelsinterval gennem året.

»En del investorer vil også sætte hak ved det. Man skal købe på tilbageslag i markedet. Ikke sælge ud,« påpeger Lars Skovgaard Andersen.

TELEKOMMUNIKATION I FRONT

Målt på sektorer var der plusser til dagligvarer, telekommunikation og energi som de tre i top. Energisektoren gik frem på en stigende oliepris i USA.

Telekommunikation trak op på baggrund af fokus på to af mastodonterne. AT&T steg med 1,0 pct., inden der tirsdag aften ventes en retsafgørelse på, om selskabet får lov til at overtage Time Warner, hvilket vil skabe en gigant med 275 mia. dollar i markedskapital. Verizon, der er USA's største mobilselskab, gik også frem med mere beskedne 0,2 pct. I fredags udpegede man Hans Vestberg, den tidligere topchef i Ericsson, til at overtage rorpinden fra 1. august.

KONSOLIDERINGER LØFTEDE

Ellers var det opkøb, som prægede nyhedsbilledet. The Wall Street Journal skriver mandag, at Strykter har henvendt sig til Boston Scientific om en sammenlægning. Der var ikke mange andre oplysninger fremme end det, men Boston Scientific, som konkurrerer med Coloplast på urologiområdet, steg 7,4 pct. som den næststørste stigning i S&P 500. Stryker tabte 5,1 pct.

Den amerikanske byggerikoncern USG er også ved at blive solgt til den tyske byggerigigant Knauf. Den kendte amerikanske investor Warren Buffet ejer igennem sit investeringsselskab Berkshire Hathaway 31 pct. af aktierne i det amerikanske selskab, og ifølge Bloomberg News agter Berkshire Hathaway at stemme ja til overtagelsestilbuddet, der lyder på 44 dollar per aktie. Det er 6,2 pct. højere end prisen på en enkelt USG-aktie, da markederne lukkede fredag. USG-aktien gik op med 3,9 pct. til 43,04 dollar i mandagens ordinære handel.

Der var også nyt om, at kapitalfonden KKR & Co. vil overtage Envision Healthcare.

KKR vil betale 46 dollar per aktie eller 5,57 mia. dollar for Envision, hvilket svarer til en præmie på 32 pct. sammenlignet med november, hvor Envision Healthcare oplyste, at det overvejede "strategiske alternativer". Envision-aktien vandt 2,3 pct. til 44,65 dollar.

Endelig sendte to aktivistiske investorer, Elliott Management og Bluescape Resources, Sempra Energy i vejret, da man i et åbent brev opfordrede til at sælge ud af aktiviteterne og pegede på skjulte værdier for 11-16 mia. dollar. Sempra steg 15,5 pct. mandag som det meste i S&P 500.

/ritzau/FINANS