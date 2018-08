Aktier: Marginale udsving - Viacom stiger efter tal

FILE PHOTO The Viacom office is seen in Hollywood, Los Angeles, California, April 24, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Der er flere regnskaber fra mindre selskaber både før og efter børstid, men størst og vigtigst er nok regnskabet fra mediekoncernen Viacom, der landede før børstid.

Indtjeningen ramte over skiven i tredje kvartal af det skæve regnskabsår 2017/18 for Viacom, på trods af at omsætningen i samme periode skuffede en smule. Det belønner investorerne. I de første handler stiger Viacom 6,6 pct.

Den ordinære indtjening per aktie fra de fortsættende aktiviteter landede på 1,18 dollar, og det var over indtjeningen på 1,07 dollar per aktie, som analytikerne havde ventet ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

Omsætningen lød på 3,24 mia. dollar i tredje kvartal, og det var omvendt under analytikerforventningen om en omsætning på 3,27 mia. dollar.

Enkelte andre aktier tiltrækker sig også opmærksomhed. Det gælder blandt andet kreditvurderings- og analyseselskabet Dun & Bradstreet, der stiger 17,1 pct. i de første handler efter at have fået et købstilbud fra en kreds af investorer på 6,5 mia. dollar for det 177 år gamle selskab.