Aktier: Marginale stigninger i tilbageholdende handel

S&P 500-indekset lukkede onsdag med et plus på knap 0,1 pct. i 2682,62. Dow Jones-indekset sluttede godt 0,1 pct. højere i 24.774,30, mens Nasdaq-indekset endte med dagens mindste stigning på langt under 0,1 pct. i 6939,34.

Torsdag morgen er tendensen uændret. Futures på de tre hovedindeks stiger under eller omkring 0,1 pct.

Omsætningen var som ventet et godt stykke under det vanlige niveau, da mange markedsdeltagere fortsat holder ferie. 4,4 mia. aktier skiftede hænder, hvilket skal ses i forhold til den 20 dages glidende gennemsnit på knap 7 mia. aktier.

Også fredag ventes at byde på en svag omsætning, da mange markedsdeltagere står solidt på sidelinjen indtil årsskiftet er rundet.

REKYL I TEKNOLOGI

De altid volatile teknologiaktier fik lidt af tirsdagens tab tilbage onsdag. Facebook steg 0,9 pct., og Microsoft fik lagt 0,4 pct. oven i aktiekursen, hvilket også var tilfældet for Paypal og Qualcomm, mens Apple klarede frisag og lukkede med en marginal stigning.

S&P-teknologiindekset steg samlet 0,2 pct. og lykkedes dermed at få vendt fem på hinanden følgende negative dage.

- Teknologi (-sektoren, red.) ligger på et højt niveau. Sektoren har været ramt, men hvis man ser på det essentielle, der virkelig betyder noget, står det ikke så skidt til, siger aktiechef Stephen Massocca fra Wedbush Securities i San Francisco til Reuters.

DEFENSIVE PAPIRER KLAREDE SIG BEDST

Det var de defensive aktier i forsyningssektoren og ejendomsbranchen, der klarede sig bedst onsdag. På sektorbasis steg de to grupper hver 0,4 pct. i en klassisk reaktion på en interesseløs handelsdag.

Modsat var der vigende kurser til tirsdagens højdespringer, energisektoren. Et dyk i oliepriserne, efter højere lagre af især fyringsolie end ventet, gav anledning til gevinsthjemtagning i selskaberne, der de seneste dage har oplevet pæne gevinster.

S&P's energisegment dykkede 0,3 pct. på baggrund af fald i blandt andet ConocoPhillips på 1,1 pct. og i Chevron på 0,3 pct.

Også forbrugeraktierne havde det svært trods juledagenes rapport om en stærk stigning i julehandlen i år. For onsdagens data for forbrugertilliden overraskede negativt ved at være faldet til 122,1 i december fra 128,6 måneden før.

Analytikerne havde ventet et fald til 128.

Det gav sig udslag i et drop på 0,2 pct. til selskaberne i S&P-undergruppen "varige forbrugsgoder".

Blandt enkeltaktierne var der kursfald til Tesla, efter at mæglervirksomhed KeyBanc sænkede skønnet for Model 3-leverancer til ca. 5000 enheder fra 15000 enheder i fjerde kvartal. Tesla faldt 1,8 pct.

Anderledes godt gik det Energous Corp, der udvikler trådløs opladnings-teknologi. Selskabet fik officiel certificering af koncernens trådløse opladnings-transmitter. Aktien steg efterfølgende ikke mindre end 168 pct.