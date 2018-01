Aktier: Marginale fald i de ledende amerikanske indeks sparker ugen i gang

Men mandag ser rækken af rekorder ud til at blive brudt - og de tre ledende aktieindeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, ligger alle lige omkring nulpunktet fra handelsstart - med negativt fortegn for alle tre indeks.

Sidste uge bød ellers på fire lukkerekorder på stribe for både Nasdaq og S&P 500, mens Dow Jones tre dage i træk lukkede i rekord.

Investorerne venter nu på mere håndgribelige nyheder at handle på, når årsregnskaberne begynder at ankomme i en lind strøm.

Bankerne starter ud i denne uge med regnskaber for fjerde kvartal, hvor JPMorgan Chase kommer med regnskab på fredag sammen med Wells Fargo, hvor også verdens største kapitalforvalter, Blackrock, præsenterer friske tal.

Selskabsspecifikt har verdens største medicinalkoncern, Pfizer, meddelt, at man har kastet håndklædet i ringen inden for sygdomsområderne Alzheimers og Parkinsons. Det betyder, at koncernen skærer omkring 300 job væk. Aktien falder med 0,4 pct.

Flere selskaber starter dagen ud med friske analytikerændringer på, hvordan aktierne kommer til at præstere i den kommende tid.

Blandt andet har Goldman Sachs opjusteret anbefalingen på United Technologies til "køb" fra "neutral", og i samme omgang løftet kursmålet til 173 dollar fra 124 dollar - men efter få handler ligger United til et fald på 0,2 pct.

Også Amazon har fået pyntet på sit kursmål. Det er Credit Suisse, der hæver det langsigtede kursmål på Amazon til 1410 dollar fra 1385 dollar. Aktien stiger med 0,3 pct. I fredags var det fremme, at selskabet har tænkt sig at byde på rettighederne til at sende engelsk Premier League-fodbold, når der afholdes auktion om dem senere i år.

Og så har Morgan Stanley opjusteret anbefalingen på Caterpillar til "overvægt" fra "ligevægt". Caterpillar stiger med 0,7 pct. efter få handler.